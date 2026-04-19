Contrataciones Públicas reanuda licitación para la renovación de la Plaza 5 de Mayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La suspensión que pesaba sobre la licitación pública para la renovación urbana de la zona de la Plaza 5 de Mayo ya fue levantada.

La Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó el pasado viernes 17 de abril continuar con el proceso y archivar un reclamo presentado por uno de los consorcios que participaron en el acto público para el proyecto, cuyo precio de referencia es de $7 millones.

No obstante, la entidad decidió anular parcialmente el informe elaborado por la comisión verificadora, con el propósito de que se vuelvan a analizar dos puntos reclamados: los renglones referentes al personal técnico y al desglose de precios.

La comisión verificadora había recomendado el pasado 27 de marzo adjudicar el contrato al Consorcio Gana-Oti, que ofertó poco más de $6 millones, al determinar que presentó el “precio más bajo” y que “cumplió con todos los requisitos mínimos obligatorios y otros requisitos exigidos en el pliego de cargos”.

Sin embargo, el Consorcio Vértice —con una propuesta económica mayor por apenas $36 mil— presentó un reclamo, lo que provocó la suspensión temporal del proceso.

Acto público.

La empresa sostuvo que la conclusión de la comisión se basó en un análisis “errado, equivocado e inexcusable”, y que la propuesta recomendada contenía errores “no subsanables” que alteraban el resultado del acto.

Vértice argumentó que la comisión verificadora pasó por alto varios errores, tanto de forma como de fondo. Señaló que las empresas que conforman el consorcio (Corporación Grupo Oti, S.A. y Grupo Oti Panamá, S.A.) habrían incurrido en un error en el desglose de precios e ITBMS, al presentar un subtotal de $5.7 millones, pero declarar $330,680 en concepto de impuesto.

Según el reclamo, el cálculo correcto del 7% de ITBMS sería de $400,680.64, lo que elevaría el total real de la propuesta a $6,124,689.85 y no a los $6,054,689.85 presentados. Esto, a juicio del consorcio reclamante, invalidaría su condición de ser la oferta más económica.

Sobre este punto, la Dirección General de Contrataciones Públicas indicó en su informe que la forma en que se presentó el ITBMS respecto al subtotal declarado “genera una duda sobre su correspondencia, sin que sea posible determinar de manera concluyente si ello obedece a un error de carácter estructural, como lo señala el accionante, o si responde a la forma en que el proponente estructuró su oferta, conforme a lo previsto en dicho formulario”.

Por ello, ordenó al Municipio de Panamá solicitar “las aclaraciones necesarias” al Consorcio Gana-Oti.

En su reclamo, el Consorcio Vértice también alegó que Gana-Oti omitió los números de idoneidad de los profesionales, requisito obligatorio según el pliego de cargos.

Imagen de cómo quedaría la plaza 5 de Mayo. Ilustración/Alcaldía de Panamá

Además, sostuvo que las certificaciones de experiencia del arquitecto estaban dirigidas al Ministerio de Educación y no al Municipio de Panamá, y que algunas no acreditaban el metraje mínimo exigido de 15,000 metros cuadrados.

Sobre este particular, Contrataciones Públicas determinó que todas las certificaciones presentadas “exceden los 15,000 metros cuadrados”; no obstante, precisó que deberán ser verificadas conforme a lo instruido previamente.

En esta licitación participaron siete consorcios.

El proyecto de renovación del área de la Plaza 5 de Mayo abarcará los corregimientos de Santa Ana y Calidonia, e incluye el estudio, diseño y construcción de una intervención integral para mejorar la caminabilidad, el ordenamiento del espacio público y la seguridad vial.

Además, contempla la instalación de 25 quioscos formales para organizar la actividad de buhonería.

La obra se desarrollará en un área aproximada de 19,321 metros cuadrados y una longitud de 2,208 metros lineales, divididos en cuatro tramos.