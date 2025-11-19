Contrataciones Públicas suspende licitación de $26.1 millones para mantenimiento de la Cinta Costera tras reclamo de empresa veragüense

Exclusivo Suscriptores

La millonaria licitación para el mantenimiento integral de la Cinta Costera, el Mirador del Pacífico y la Calzada de Amador quedó detenida por orden de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

La entidad, dirigida por Javier Raúl Marquínez Dejud, admitió una acción de reclamo presentada por la empresa Valpa Investment Group, S.A., que cuestiona el pliego de cargos elaborado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para este proceso, cuyo precio de referencia asciende a $26.16 millones.

La licitación incluye el mantenimiento integral de la Cinta Costera, el Mirador del Pacífico y la Calzada de Amador Foto: Alexander Arosemena

Valpa es una constructora con sede en Santiago, provincia de Veraguas, y tiene como presidente a José Ovidio Graziani Saldaña.

La resolución de la DGCP, emitida el pasado 14 de noviembre y firmada por Marquínez Dejud, admitió el reclamo y ordenó suspender el acto público.

El MOP, a cargo del ministro José Luis Andrade, había convocado este acto para contratar el servicio de mantenimiento y recuperación de áreas verdes, infraestructura y vialidad de los principales corredores recreativos y turísticos del distrito capital: Cinta Costera I, II y III, el Mirador del Pacífico y la Calzada de Amador.

La base del reclamo

La empresa sostiene que, pese a las adendas introducidas durante la fase de homologación, el pliego mantiene requisitos confusos y condiciones que no garantizan igualdad de oportunidades para todos los participantes.

Argumenta que el pliego no especifica si la experiencia que debe tener la empresa debe sustentarse con un solo proyecto o si pueden sumarse varios. Alega que la redacción del pliego es contradictoria y, a juicio de la empresa, dificulta que todos preparen ofertas comparables.

Además, cuestiona que se exija experiencia en obras de más de $15 millones para obtener la máxima puntuación, cuando algunos renglones del contrato tienen valores mucho menores. Esto, afirma, favorece a empresas con historial de proyectos más grandes, aunque no necesariamente relacionados con lo que se contratará.

Advierte que el pliego exige que el superintendente del proyecto tenga una certificación emitida específicamente por el MOP, tema que considera restrictivo y excluyente. El reclamo señala que tanto la experiencia del proponente como la del personal deberían pedirse en proporción al renglón en el que se compite y no usando un único monto de referencia.

Las empresas interesadas

Hasta ahora, 30 empresas han mostrado interés en el contrato. Estas son: Pacaribe SAS ESP, Aguajet Corp, CGP Construcción y Gestión de Proyectos S.A., Consihsa, Gabriel M. Gutiérrez (persona natural), Centroequipos S.A., Grupo VMA S.A., Técnicas en Construcciones Generales S.A. (TECOGSA), Bio Servicios Técnicos, Panama Waste Management S.A., Multi Servicios Modernos S.A., Administradora Global de Proyectos S.A., Constructora Meco S.A., Constructora Churube S.A., Constructora De León (CODSA), Maxipista de Panamá S.A., Servicios Ambientales de Chiriquí S.A., Constructora Urbana S.A., Trebol Services Inc., Great Gardens S.A.

En el caso de la cinta costera, el contrato abarca más de 10 kilómetros continuos de infraestructura entre sus tres fases principales, desde el área próxima a la avenida de los Poetas y el viaducto de la avenida de los Mártires, hasta los accesos más cercanos al puente de las Américas.

Los trabajos también incluyen la rehabilitación y remozamiento de las actuales plazas, ciclovías, estacionamientos públicos, canchas deportivas, zonas infantiles, pasos peatonales, miradores frente al mar, sistemas de riego, iluminación inferior de viaductos, bombas de agua, espacios para skateparks, áreas de sombra y mobiliario público como bancas, pérgolas y bebederos.

También contempla la construcción de la nueva fuente Anayansi y un sistema de chorros interactivos.