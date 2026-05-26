Contratan empresa por $32.5 millones para nuevos pasaportes electrónicos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La propuesta incluye la adquisición de un millón de libretas de pasaportes electrónicos.

La Autoridad de Pasaportes de Panamá contrató de forma directa a la empresa Servicios IAFIS de Panamá, S.A. por $32.5 millones para el suministro de libretas de pasaporte electrónico, la actualización del módulo de chips de última generación y el servicio de soporte y mantenimiento evolutivo del Sistema de Emisión de Pasaportes.

Sonia Luzcando, directora de la entidad, informó que el contrato también contempla la modernización de los chips y de los sistemas tecnológicos, debido a que la plataforma actual tiene 13 años de funcionamiento.

La funcionaria explicó que se requieren nuevos equipos y tecnologías acordes con las tendencias internacionales en materia de seguridad e identificación.

“Además, tenemos que cumplir con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional”, señaló.

Luzcando indicó que los nuevos chips estarán disponibles a partir de octubre y aseguró que su implementación no implicará un aumento en el costo del pasaporte, cuyo precio se mantiene en $100.

La propuesta incluye la adquisición de un millón de libretas de pasaportes electrónicos.

Según la entidad, esta contratación se fundamenta en que, desde el año 2011, Panamá cuenta con un sistema de pasaportes fabricado por Idemia Identity & Security France SAS (actualmente In Smart Identity France) para la emisión de pasaportes electrónicos con página de datos en policarbonato y personalización mediante grabado láser.

Indicó que Servicios IAFIS de Panamá, S.A. forma parte del Grupo IAFIS, el cual es el distribuidor exclusivo y agente oficial de mantenimiento de In Smart Identity France, S.A.S. en América Latina.