Convocatoria para elegir a nuevo magistrado del TE estará abierta del 6 al 10 de abril de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ya es oficial. La Asamblea Nacional publicó este martes 31 de marzo la convocatoria para el proceso de elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE), quien reemplazará a Alfredo Juncá, a quien se le vence su período en diciembre de 2026.

A través de sus redes sociales, la Asamblea informó que, cumpliendo con la Resolución No. 48 del 30 de marzo de 2026, aprobada en el pleno legislativo, comunica a los ciudadanos interesados en ocupar el cargo de magistrado principal y suplente del TE que pueden presentar su postulación a partir del 6 de abril.

Dicho período culminará el próximo viernes 10 de abril. Deberán acudir personalmente a la Secretaría General de la Asamblea, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los aspirantes deberán presentar al menos siete requisitos clave, entre ellos una declaración jurada en la que conste que no tienen antecedentes penales, copia de su idoneidad como abogado, certificaciones y diplomas de estudios.

La noche del lunes 30 de marzo, el pleno de la Asamblea aprobó la apertura del proceso para elegir al nuevo magistrado. La resolución que establece el procedimiento fue aprobada con 32 votos a favor y recibió 22 en contra.

Juncá, exmiembro del Partido Panameñista y exfuncionario de la Asamblea Nacional hasta septiembre de 2016, fue electo el 3 de enero de 2017 como magistrado del TE en reemplazo de Erasmo Pinilla, a quien se le venció su período de 10 años en diciembre.

Cumpliendo con la Resolución No. 48 del 30 de marzo del 2026 aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional le comunicamos a los ciudadanos interesados en Ocupar el Cargo de Magistrado del Tribunal Electoral y su Suplente. pic.twitter.com/YJLWDDWc70 — Asamblea Nacional (@asambleapa) March 31, 2026

En su momento, Juncá recibió 40 votos de diputados de las bancadas del oficialista Panameñista y del opositor Cambio Democrático (CD). Juncá necesitaba 36 votos para ganar. En tanto, Gilberto Estrada fue electo entonces magistrado suplente del TE, con 36 votos.

A la Asamblea Nacional le corresponde, por mandato constitucional, nombrar a uno de los tres magistrados que conforman el Tribunal Electoral; el Órgano Ejecutivo designa a otro y el Órgano Judicial al tercero.