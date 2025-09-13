Corrupción en la mira: Vamos exige la discusión de 43 proyectos pendientes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional se prepara para su sesión del martes, mientras diputados del partido Vamos presionan para que se discutan los proyectos anticorrupción que permanecen pendientes.

Según miembros de la coalición, entre 2024 y 2025 se acumularon 43 iniciativas que buscan robustecer las penas, eliminar la prescripción de los delitos y recuperar los bienes sustraídos, pero hasta ahora no han recibido la atención debida.

El diputado Luis Duke, de la bancada Vamos y miembro de la Comisión de Gobierno, hizo un llamado urgente a su colega de Realizando Metas y presidente de la misma comisión, Luis Eduardo Camacho, para que los proyectos de lucha contra la corrupción avancen sin dilaciones.

Necesitamos que los proyectos de lucha contra la corrupción avancen, de esta forma: robustecer las penas, eliminar la prescripción de los delitos, y recuperar lo robado. @camachocastro presidente, esperamos que pueda incorporar algunos de los proyectos anticorrupción en el… — Luis “Lucho” Duke (@LuchoDuke) September 11, 2025

Duke enfatizó que es necesario reforzar las penas, eliminar la prescripción de los delitos y garantizar la recuperación de los recursos públicos desviados.

El diputado insistió en la importancia de que estas iniciativas sean discutidas de manera prioritaria, recordando que el país cuenta con 43 proyectos relacionados con la lucha anticorrupción que aún no han recibido atención.

“Son leyes cuyo espíritu busca proteger los fondos del Estado y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, señaló. Además, pidió que algunos de estos proyectos se incorporen al orden del día de la próxima sesión, con el objetivo de avanzar en su análisis y eventual aprobación.

Duke advirtió que postergar la discusión equivale a abrir la puerta a la impunidad y debilitar los mecanismos de control sobre los recursos públicos, un asunto que calificó de urgente y prioritario para la agenda legislativa.

Otros proyectos

Por otra parte, el procurador Luis Carlos Gómez presentó el 24 de julio los proyectos de ley 291 y 292, destinados a fortalecer la lucha contra la corrupción en Panamá. El primero propone la adopción de una “Ley General Anticorrupción”, mientras que el segundo plantea modificaciones al Código Penal para tipificar con mayor claridad los delitos contra la administración pública.

Según Gómez, estas iniciativas buscan alinear la legislación panameña con los estándares internacionales en materia de prevención y sanción de actos corruptos.

A pesar de su presentación, aún se desconoce cuándo se discutirán en primer debate. Ante la demora, el procurador envió el 18 de agosto una nota al diputado Camacho, solicitando que los proyectos se incluyan en el orden del día de la Comisión de Gobierno.

En la comunicación, destacó la urgencia de debatirlos, dado que Panamá obtuvo apenas 33 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción, cifra inferior al promedio regional, lo que evidencia la necesidad de medidas legislativas concretas.

Sobre este tema, Camacho afirmó desde el pleno de la Asamblea: “Cuando se me pone presión, ya sea en el pleno de la Asamblea o por parte de un diputado o funcionario que comienza a filtrar documentos que envían a mi comisión, lo que provoca es el efecto contrario; como presidente, con la discrecionalidad que tengo, decido sencillamente no darle prioridad al proyecto que me están planteando de manera casi de extorsión”.