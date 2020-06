Cortizo hará cambios en su Gabinete, pero Carrizo y Sabonge seguirán siendo ministros

A 11 meses de gobierno, el presidente Laurentino Cortizo considera cambios en su Gabinete, pero los ministros de la Presidencia y de Obras Públicas, José Gabriel Carrizo y Rafael Sabonge, respectivamente, permanecerán en sus puestos.

“Ni al [ministro] de Presidencia ni al de Obras Públicas los voy a cambiar. Si tengo otros, pero esos dos no”, dijo Cortizo este martes 2 junio, en una reunión con el consejo editorial del diario La Prensa.

Ambos ministros han sido cuestionados por el manejo de compras y contrataciones en medio de la pandemia del coronavirus. La fiscalía anticorrupción incluso abrió una investigación sobre el hospital modular Panamá Solidario, construido a un costo de $6.9 millones, sin incluir equipos médicos. A Sabonge, además, lo investiga el procurador de la Administración, Rigoberto González, por dos denuncias: una, por haber rechazado la propuesta de una empresa china para acondicionar el centro de convenciones de Amador en un hospital temporal con mil camas, y otra, por el presunto uso de estructuras usadas en la construcción del hospital modular.

“Cuando uno señala, debe tener las pruebas. Hasta que el Ministerio Público no me presente las pruenas, no los voy a cambiar”, dijo Cortizo.

“Con las cosas que he hablado con el ministro Sabonge, personalmente no lo veo haciendo cuestiones de corrupción. Como humano puedo estar equivocado. El que tomó la decisión de construir ese hospital fui yo, y en mi mente no estaba nada más un [hospital]; estaban tres”, agregó.

En cuanto a Carrizo, la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) investiga al Ministerio de la Presidencia, entidad que desde marzo pasado, cuando el Gobierno decretó el estado de emergencia, gestionó los fondos para hacer frente a la pandemia. Al menos cinco investigaciones de oficio tramita la Antai, por esas compras.

“En el Ministerio de la Presidencia no se llegó a girar una sola orden de compra y Contraloría no refrendó ninguna. Que se gestionaron a través del Ministerio de la Presidencia para que se pudieran agilizar…”, señaló.

Sobre el plan de reactivación económica, Cortizo reconoció que hay cierta insatisfacción del sector empresarial, pero recuerda que el plan fue elaborado por los ministerios de Salud y de Comercio, con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

“Se trabajo con el doctor Roberto Artavia, del Incae, y probono nos ayudó [la consultora] McKinsey. Ese plan tiene lineamientos necesarios y también específicos, de acuerdo al sector”, y resaltó que en materia del comercio en línea, “lo que se ha hecho en Panamá en dos meses equivale a lo que se ha hecho en cinco años”. Resaltó que los trámites gubernamentales en línea permiten mayor transparencia, y “le quita la discrecionalidad al funcionario”.

Al respecto, agregó que ya se entregó el bono solidario de $80 correspondiente al mes de junio, a los 72 mil trabajadores cuyo contrato laboral ha sido suspendido temporalmente, por culpa del virus.

“Van más de 600 mil vales electrónicos, directo al beneficiario. Sabemos quién compró, dónde compró y qué compró. Eso es mucho mejor que tener una libreta de cuatro bonos de $20”.

Sobre la misa tripartita de diálogo de reactivación económica y laboral, no sabe si las partes se pondrán de acuerdo para entregar sus propuestas antes de la fecha tope (1 de julio), “pero pónganle fecha de cumpleaños”.