Cortizo pide a la población cuidarse ante el virus para evitar un nuevo cierre; no habrá cuarentena en Semana Santa

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, hizo un llamado a la población a cuidarse para evitar otro rebrote de casos de la Covid-19, lo que llevaría a analizar un nuevo cierre.

“Miren lo que está pasando en Europa. Ya hay países que están cerrando nuevamente y esa es una opción que no quisiera más tener que utilizarla”, afirmó Cortizo este lunes 22 de marzo, en un acto oficial en Pacora.

El mandatario hizo referencia a las cifras que se dieron a finales de octubre con un 9.8% de positividad y que luego de las actividades del mes de la Patria y las fiestas de fin de año, se pasó al 1 de enero con un 28.1% con 47 defunciones.

“Ahí tuve que tomar la decisión de irnos a una cuarentena 15 días; terrible. A nadie le gusta estar encerrado”, dijo Cortizo quien resaltó la disminución de los casos en las últimas semanas.

Sin embargo, recordó que ahora se tiene enfrente la Semana Santa, período del año en que se da una gran movilización de personas hacia el interior del país.

“Para no tener que cerrar nuevamente, algo que no quiero ni imaginarlo, cerrar la economía; para no tener la posibilidad que se nos colapse el sistema de salud, necesito por favor que el panameño se cuide porque el gobierno no puede cuidar a cada panameño y panameña. En Semana Santa se moviliza mucha gente hacia el interior y eso está bien, pero cuídense, cuidémonos”, afirmó Cortizo quien dijo que no habrá cuarentena total por Semana Santa.

El mandatario recordó que en la primera semana de abril se debe empezar la aplicación la segunda dosis para adultos mayores del circuito 8-6 y que en esa misma semana empezar con la primera dosis del 8-10.