Costa Rica está en riesgo de apagones tras veto energético de Panamá, afirma diputada tica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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‘La agresividad de la presidenta ha puesto nuestra seguridad eléctrica en alto riesgo’, sostiene la legisladora Abril Gordienko, mientras el ICE niega la necesidad de importar electricidad.

La estabilidad económica y eléctrica de Costa Rica se encuentra en una posición vulnerable tras la suspensión de venta de energía decretada por Panamá, afirmó la diputada tica, Abril Gordienko.

La diputada fustigó duramente a la estrategia de la presidenta de su país, Laura Fernández, por causar un conflicto diplomático con Panamá.

“Un diferendo comercial que pudo resolverse por la vía técnica terminó escalando innecesariamente a una crisis diplomática.Y el problema es que esto ocurre justo cuando Costa Rica enfrenta altas probabilidades de sequía asociadas al fenómeno de El Niño”, sostiene la diputada en un video que recorre las redes sociales.

Gordienko agrega que “en un país altamente dependiente de la generación hidroeléctrica, tensionar relaciones estratégicas en materia energética podría terminar teniendo consecuencias económicas reales: electricidad más cara, mayor uso de combustibles fósiles y presión sobre el costo de vida.

De acuerdo a la diputada, contrario a la versión estatal, “la caída de la producción hidroeléctrica nacional y el alza en el consumo eléctrico obligarán a Costa Rica a depender de costosas plantas térmicas o enfrentar racionamientos”.

AME489. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 08/05/2026.- La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, durante su ceremonia de investidura para el periodo 2026-2030, en el Estadio Nacional de San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas. Archivo

Una vulnerabilidad crítica ante el fenómeno de “El Niño”

Para la legisladora Gordienko, resulta “inexplicable” que el Ejecutivo de su país transformara un litigio arancelario y fitosanitario en una crisis diplomática de alto calibre, comprometiendo el suministro eléctrico nacional en un año climáticamente adverso.

“¿Sabía que Costa Rica está enfrentando una situación energética delicada? Este año se espera el súper ‘Niño’. La demanda de electricidad ya creció con respecto al año pasado”, alertó la diputada, detallando que la caída en la generación hidroeléctrica obligó al país a quemar búnker y diésel en plantas térmicas, una alternativa financieramente costosa y contaminante.

De acuerdo con Gordienko, las proyecciones estipulaban la importación de al menos 1.608 gigavatios hora desde Panamá para 2026, lo que equivale al 11.2% de la energía total del país.

“Se abrió la puerta a posibles racionamientos, a tarifas más altas y más presión sobre la economía”, afirmó.

“Le cerramos la puerta en un año de posible sequía a una opción mucho mejor que quemar diésel. La agresividad de la presidenta ha puesto nuestra seguridad eléctrica en alto riesgo”, enfatizó Gordienko.

El presidente Mulino en una conversación previa vía telefónica con Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica. Archivo.

El ICE defiende la autosuficiencia eléctrica

Las declaraciones de la diputada se dan luego de que el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) emitiera un comunicado de urgencia para calmar los mercados.

Según la entidad el sistema eléctrico nacional tico cuenta con los recursos suficientes para abastecer la demanda y no proyecta comprar electricidad a Panamá en lo que resta de 2026.

El ICE subrayó que no existen contratos firmes vigentes con el mercado panameño y defendió que, a pesar de la tensión política, las transacciones en el Mercado Eléctrico Regional (MER) se rigen por normativas técnicas independientes.

“Históricamente, Costa Rica lidera el bloque como el mayor exportador de energía de Centroamérica con un 49.8% de participación, seguido por Guatemala y Panamá”, asegura la institución estatal tica.

Paso Canoas, área fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

Un choque comercial que saltó a la geopolítica

El origen de la disputa data de 2019 y 2020, cuando Panamá restringió el ingreso de productos agropecuarios costarricenses —como lácteos, carne y piña— alegando razones sanitarias. Aunque un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) favoreció a San José en 2024, la apelación panameña de 2025 mantiene el caso congelado.

La tensión escaló al plano político el pasado 15 de mayo, cuando la presidenta Fernández elevó el tono y anunció presión diplomática internacional a través de su Cancillería contra lo que llamó un “bloqueo panameño sin sustento” y canceló su asistencia a las cumbres oficiales de la OEA y el Congreso Anfictiónico que albergará Panamá en junio.

Recurriendo al “principio de reciprocidad”, Mulino fue contundente al ordenar se ponga un alto a la venta de energía eléctrica a ese país, argumentando que la política exterior requiere “discreción, moderación y respeto”.