Crisis de Venezuela llega al Mercosur: Mulino respalda a Edmundo González y Lula rechaza una intervención militar

Durante la 67° Cumbre del Mercosur, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, solicitó que Venezuela sea reincorporada al bloque regional una vez se restablezca la institucionalidad democrática en ese país y asuma el presidente electo Edmundo González Urrutia.

“Deseo de todo corazón que en la próxima reunión del Mercosur podamos tener en esta mesa al presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urrutia”, dijo Mulino en su intervención ante los mandatarios y delegaciones de los países miembros.

El presidente José Raúl Mulino (izq) durante una reunión con Edmundo González Urrutia, que se produjo en Panamá a principios de este año 2025. Cortesía/Ministerio de la Presidencia

El presidente panameño señaló que la suspensión de Venezuela del Mercosur responde a la falta de respeto a los principios democráticos.

“Es una pena que una nación rica, llena de recursos humanos y naturales como lo es Venezuela, por no respetar los principios democráticos, esté suspendida de este bloque comercial. Ese es el precio que se paga cuando se transitan esos caminos”, expresó.

Mulino también mencionó su respaldo a la dirigente opositora María Corina Machado, a quien definió como un referente de la defensa de la democracia en la región.

El mandatario abordó además el impacto de la migración venezolana en la región y detalló las medidas implementadas por Panamá para controlar el flujo irregular por la selva del Darién.

“Todos los países sentados en esta mesa somos testigos de la migración masiva venezolana. Casi 9 millones de venezolanos andan dando vueltas por el mundo. Eso es mucha gente pasando problemas en términos generales”, indicó.

El presidente destacó el cierre del paso migratorio por Darién. Foto de archivo de migrantes cuando caminaban hacia la Estación Temporal de Recepción Migratoria, en Lajas Blancas enla provincia de Darién. Esa estación fue clausurada. EFE/Bienvenido Velasco

Según Mulino, el gobierno panameño redujo significativamente el tránsito de migrantes por el Darién.

“Me tocó en un año cerrar la frontera del Darién de ese paso indiscriminado de inmigrantes buscando el sueño del norte. En 2023 cruzaron más de medio millón de personas. Lo que vi allí era, sin exagerar, un campo de concentración del siglo XXI. Hoy eso se ha reducido a cero”, afirmó.

El presidente informó que Panamá ha realizado 70 vuelos de repatriación en el último año, entre ellos el primer vuelo directo a Caracas, con el fin de facilitar el retorno de ciudadanos venezolanos a su país.

Mulino concluyó su intervención reiterando que la democracia y el respeto a las instituciones son requisitos esenciales para la estabilidad y la integración regional.

“La democracia no es solo un valor político, es un activo económico y social que genera confianza, atrae inversiones y promueve cohesión social”, señaló.

Lula el mediador en el conflicto venezolano

El discurso de Mulino sobre Venezuela en el Mercosur contrasta con el del presidente anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, quien advirtió que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe humanitaria y crearía un grave precedente para toda Sudamérica.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE/ Antonio Lacerda

“Cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente vuelve a ser amenazado por la presencia militar de una potencia”, afirmó el líder progresista en referencia al cerco aeronaval tendido de Estados Unidos en el Caribe frente a las costas de Venezuela.

El mandatario brasileño agregó que una posible intervención armada en Venezuela, como la amenazada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “sería una catástrofe humanitaria”.

Estados Unidos ha desplegado importantes activos aéreos y navales, así como tropas, para operaciones contra el narcotráfico en aguas cercanas a América Latina y el Caribe. / Getty Images

Lula, que se ha propuesto como mediador entre ambos países y ha mantenido conversaciones telefónicas tanto con Trump como con el venezolano Nicolás Maduro, afirmó que en el mundo actual parece más fácil construir muros que puentes.

En la reunión del Mercosur, sin embargo, se registraron posiciones contrarias con respecto a Venezuela, ya que Brasil se negó a aprobar el viernes una resolución ministerial propuesta por Argentina y Paraguay para condenar las violaciones a los derechos humanos en el país vecino y las amenazas a la democracia.

Según el mandatario brasileño, el debilitamiento de las instituciones impulsado por fuerzas antidemocráticas en la región ha abierto más espacio al crimen organizado.

Milei pide apoyar la presión de Estados Unidos contra Maduro

El presidente argentino, Javier Milei, también intervino sobre el tema de Venezuela al instar este sábado a sus socios del Mercosur a secundar la presión militar que Estados Unidos ejerce contra Venezuela y a condenar al Gobierno de Nicolás Maduro.

“La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario”, dijo Milei en un discurso en la Cumbre del Mercosur, según un comunicado de la Presidencia argentina.

Presidente de Argentina, Javier Milei, durante la Cumbre del Mercosur.

Con estas declaraciones, Milei reiteró su apoyo al gran despliegue naval realizado desde septiembre pasado por Estados Unidos en aguas del Caribe y al anuncio realizado por Washington de que bloqueará la exportación de petróleo venezolano.

En su discurso en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, el líder libertario recordó que Venezuela está suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, y acusó al Gobierno de Maduro de ser el responsable por “la crisis política, humanitaria y social devastadora” que vive el país caribeño.

“La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo”, comentó Milei.

El gobernante argentino reiteró la exigencia de la liberación de “todos los presos políticos” venezolanos y también, la del gendarme argentino Nahuel Gallo, que fue detenido “ilegalmente” hace un año al entrar en Venezuela en un viaje personal.

El presidente de Argentina Javier Milei (i) y el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia en una foto de archivo durante la visita del presidente electo de Venezuela a Buenos Aires a inicio de este año. EFE

Asimismo, Milei saludó “el reconocimiento internacional al coraje” de la líder opositora venezolana María Corina Machado, con la concesión del premio Nobel de la Paz 2025, y reiteró su llamado “a que se respete la voluntad del pueblo venezolano”.

El discurso de Milei se opone frontalmente a la visión de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, que afirmó este sábado que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe y crearía un grave precedente para toda Sudamérica.

