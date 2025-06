Crisis en Bocas del Toro: el caos, la huelga y la sombra del dirigente del PRD

Exclusivo Suscriptores

La provincia de Bocas del Toro enfrenta una de sus crisis más agudas luego de más de 30 días de huelga bananera y bloqueos de vías que han paralizado la economía local.

Senén Briceño, abogado y periodista bocatoreño, en una entrevista concedida a este medio, denunció que detrás de las protestas hay un entramado político que apunta directamente al presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD): Benicio Robinson.

De acuerdo con Briceño, Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) y rostro visible de la pugna con el gobierno por la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS), mantiene una estrecha relación con el presidente del PRD.

Según Briceño, Robinson contactó a Smith para pedirle que, junto con otros dirigentes y grupos de apoyo, se trasladen a la Asamblea en Panamá para solicitar la reactivación de la discusión de una ley para reformar la normativa de la Caja de Seguro Social, con el fin de aparentar que están resolviendo la huelga iniciada en Bocas del Toro y responder a las demandas de educadores y sindicatos como el Suntracs. Para Briceño, se trata de una estrategia política destinada a proyectar la imagen de que los diputados son los salvadores del conflicto.

Interes políticos

Briceño fue más allá al afirmar que la huelga y los bloqueos de carreteras en Bocas del Toro no solo responde a demandas laborales, sino también a intereses políticos. “Yo me reitero en que la huelga ha sido financiada políticamente”, aseguró.

Estas declaraciones se producen en un momento crítico, luego de que la empresa Chiquita Panamá liquidara a toda la planilla sindical, generando lo que Briceño denomina “una desnaturalización jurídica del sindicato”, porque “ya no hay pago de cuota sindical a la cuenta del sindicato. Eso implica que el sindicato pierde su naturaleza jurídica porque ya no es sindicato”.

El abogado sostiene que el vínculo entre Smith y Robinson “no es de ahora” y que ambos “han estado moviendo recursos y beneficios” desde hace años, con una maquinaria política que trasciende las huelgas bananeras.

Sin embargo, Smith niega tener algún vínculo con Benicio Robinson. Asegura que su lucha es exclusivamente sindical y que carece de cualquier componente político. Incluso afirma que mantiene “cero” contacto con el diputado a quien muchos le atribuyen la concentración del poder en la provincia.

La denuncia

La crisis en Bocas del Toro ha escalado al punto de que la movilidad se ha vuelto una odisea. En toda la provincia, según Briceño, hay alrededor de 40 vías bloqueadas. Por esta razón, el abogado y periodista denunció a Smith para que se le investigue por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, delitos comunes, contra los medios de transporte, apología del delito y delitos contra la personalidad interna del Estado.

“El panameño de a pie tiene que caminar largas distancias para moverse de un punto a otro porque el transporte ha triplicado el costo del pasaje”, señaló Briceño. “Estamos hablando de que, si se van o se fueron ya cinco mil trabajadores, hasta dentro de dos años podríamos tener nuevamente circulación económica”, dijo, refiriéndose al cierre de Chiquita.

“Con la denuncia, yo obligo al Ministerio Público a activar la acción penal”, explicó. Sin embargo, hasta el momento, dice no haber recibido respuesta de la fiscalía. “Yo la presenté el miércoles a las 10 de la mañana, y hasta la fecha de hoy (jueves) no he recibido una llamada de nadie”.

Peor que en 2023

Para Briceño, la situación en la provincia es peor que la vivida durante las protestas mineras de 2023. “Aquí hay un nivel de pobreza muy elevado en el grupo de la etnia Ngäbe Buglé, muy elevado. Esto sería como la cereza del dulce, esto es ya para vivir un ambiente en la provincia desastroso”, lamentó.

El abogado hizo un llamado al presidente Mulino: “La Constitución no se aplica selectivamente en este país. Él, desde el primer día, debió agotar todo lo que ha sido posible para que esto no llegara a los niveles que hemos vivido y al daño que se ha ocasionado”, sentenció.

Mientras tanto, la huelga continúa, y la pugna entre el sindicato y el gobierno se mezcla con las acusaciones de un trasfondo político que, según Briceño, beneficia a quienes buscan consolidar su poder en la provincia.