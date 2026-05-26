Panamá, 26 de mayo del 2026

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    EDUCACIÓN SUPERIOR

    Meduca informa que renunció Etelvina de Bonagas; la Unachi sostiene que la rectora sigue en su puesto

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Meduca informa que renunció Etelvina de Bonagas; la Unachi sostiene que la rectora sigue en su puesto
    Etelvina Medianero de Bonagas, rectora de la Unachi. Archivo

    La ministra de Educación, Lucy Molinar, informó que Etelvina Medianero de Bonagas presentó su renuncia al cargo de rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), a partir del 11 de junio.

    +info

    La maniobra legal detrás del abultamiento de la planilla de la Unachi y su conexión con el PRDAccede a la planilla completa de la Unachi en nuestro buscador interactivoEstos son los ingresos de la rectora de la Unachi

    Y poco después, la Unachi, a través de un “comunicado oficial” en sus redes sociales, sostiene que no, que la rectora sigue en su puesto y que “cualquier información que indique lo contrario es infundada”.

    Las diferencias entre el Meduca y la Unachi surgen en medio de la crisis financiera y los cuestionamientos públicos por el manejo administrativo y el crecimiento de la planilla de la casa de estudios superiores.

    La nota de Molinar

    En una nota dirigida el 25 de mayo a los integrantes del Consejo Nacional Universitario, la ministra de Educación contó que recibió la carta “formal” de renuncia de Bonagas el pasado 11 de mayo. De hecho, adjuntó la carta para que los miembros del Consejo procedan a su remisión “para los trámites y actuaciones administrativas correspondientes”.

    Molinar también informó que hay 64 investigaciones en curso, “lo cual refleja la crisis institucional en la cual se encuentra esta casa de estudios”.

    Sólo hace unos días, Medianero de Bonagas había reaparecido con un mensaje dirigido a estudiantes, docentes y administrativos, en el que reconoció el clima de incertidumbre que el centro que dirige desde el año 2013.

    Ahí admitió que la Unachi enfrenta un escenario económico delicado tras una reducción presupuestaria del 34% en las vigencias 2025 y 2026 respecto a 2024, situación que —según afirmó— ha limitado la capacidad de la institución para responder a compromisos operativos, administrativos y financieros.

    Información en desarrollo...

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


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