Meduca informa que renunció Etelvina de Bonagas; la Unachi sostiene que la rectora sigue en su puesto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ministra de Educación, Lucy Molinar, informó que Etelvina Medianero de Bonagas presentó su renuncia al cargo de rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), a partir del 11 de junio.

Y poco después, la Unachi, a través de un “comunicado oficial” en sus redes sociales, sostiene que no, que la rectora sigue en su puesto y que “cualquier información que indique lo contrario es infundada”.

Las diferencias entre el Meduca y la Unachi surgen en medio de la crisis financiera y los cuestionamientos públicos por el manejo administrativo y el crecimiento de la planilla de la casa de estudios superiores.

La nota de Molinar

En una nota dirigida el 25 de mayo a los integrantes del Consejo Nacional Universitario, la ministra de Educación contó que recibió la carta “formal” de renuncia de Bonagas el pasado 11 de mayo. De hecho, adjuntó la carta para que los miembros del Consejo procedan a su remisión “para los trámites y actuaciones administrativas correspondientes”.

Molinar también informó que hay 64 investigaciones en curso, “lo cual refleja la crisis institucional en la cual se encuentra esta casa de estudios”.

Sólo hace unos días, Medianero de Bonagas había reaparecido con un mensaje dirigido a estudiantes, docentes y administrativos, en el que reconoció el clima de incertidumbre que el centro que dirige desde el año 2013.

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Etelvina Medianero de Bonagas presentó su renuncia al cargo de rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), en medio de la crisis financiera y los cuestionamientos públicos.https://t.co/a677n32a68 pic.twitter.com/ZBkZwrcDiT — La Prensa Panamá (@prensacom) May 26, 2026

Ahí admitió que la Unachi enfrenta un escenario económico delicado tras una reducción presupuestaria del 34% en las vigencias 2025 y 2026 respecto a 2024, situación que —según afirmó— ha limitado la capacidad de la institución para responder a compromisos operativos, administrativos y financieros.

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