Crisis financiera golpea a la Unachi, mientras su rectora tiene ingresos por más de 14 mil dólares mensuales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La rectora de la Unachi devenga un salario de 11,729 dólares mensuales, más 3,000 dólares en gastos de representación. A esto se suma su jubilación, que ronda los 2,500 dólares mensuales.

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina Medianero de Bonagas, enfrenta una tormenta política y administrativa marcada por denuncias de supuestos diplomas exprés, señalamientos de nepotismo y una severa crisis financiera.

A ello se suma el debate por los beneficios económicos que recibe la rectora, cuyos ingresos y privilegios han sido objeto de cuestionamientos públicos en medio de las dificultades presupuestarias que atraviesa la universidad. Las críticas también apuntan a que sus ingresos superan incluso los del presidente de la República, José Raúl Mulino.

La presión sobre Medianero de Bonagas aumentó tras el cambio de gobierno y el distanciamiento político con la administración saliente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con la que mantuvo una relación cercana durante años.

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Pese a ello, la rectora ha optado por confrontar las acusaciones de manera directa. “Hablan de que la rectora es corrupta; que me lo demuestren”, declaró en uno de sus discursos públicos tras la llegada del nuevo gobierno, en los que ha defendido su trayectoria académica y administrativa. También ha sostenido que detrás de las críticas existen sectores interesados en desplazarla del control de la universidad.

En medio de la controversia, y mientras la Unachi enfrenta limitaciones presupuestarias, la discusión sobre los ingresos y beneficios de la rectora ha cobrado fuerza dentro y fuera de la comunidad universitaria. Los cuestionamientos giran en torno a cuánto ascienden realmente sus remuneraciones y si existe correspondencia entre esos privilegios y la situación financiera de la institución.

Los ingresos de la rectora

Actualmente, y según la página de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), la rectora de la Unachi devenga un salario de 11,729 dólares mensuales, más la asignación de 3,000 dólares en gastos de representación. Es decir, que tiene asignado 14,729 dólares todos los meses.

A esto se suma su jubilación, que ronda los 2,500 dólares mensuales.

La rectora no acude a la Asamblea desde 2024. Archivo

Contabilizando su jubilación, Medianero de Bonagas recibe ingresos mensuales del Estado por más de 17,000 dólares.

La rectora no imparte clases en la universidad y, desde agosto de 2024, no acude a la Asamblea Nacional a rendir cuentas de su gestión, lo que ha generado reclamos de varios diputados, sobre todo de la coalición Vamos.

Si bien la rectora de la Unachi tiene un salario similar al del rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, las responsabilidades de la profesora chiricana son menores.

La Unachi cuenta con una matrícula cercana a los 22,000 estudiantes y una planilla de 2,000 funcionarios entre personal docente y administrativo.

Mientras tanto, Flores Castro debe velar por unos 90,000 estudiantes y aproximadamente 9,300 funcionarios entre docentes y administrativos.

El rector de la Universidad de Panamá devenga 11,729 dólares mensuales, más 3,000 dólares en gastos de representación.

Rector Eduardo Flores. Alexander Arosemena

En el caso de la Universidad Tecnológica de Panamá, según datos de la Antai, su rectora, Ángela Laguna, tiene un salario de 7,287 dólares, más un sobresueldo de 4,424 dólares y 2,000 dólares en gastos de representación.

Allí, la matrícula es de casi 30,000 estudiantes, superior a la de la Unachi, y la planilla asciende a unos 3,700 funcionarios.

Altos salarios en la Unachi

Uno de los temas que más llama la atención dentro de la Unachi son los elevados salarios que reciben algunos profesores y funcionarios, un factor que, según voces internas, ha contribuido a la crisis económica que enfrenta actualmente la institución.

Con una planilla que supera los 2,000 funcionarios entre personal académico y administrativo, el costo mensual asciende a 5.8 millones de dólares, lo que evidencia el peso financiero que representa esta casa de estudios superiores para el Estado.

Dentro de esa estructura, al menos 249 funcionarios devengan salarios superiores a los 7,000 dólares mensuales. La propia rectora encabeza la escala salarial con un ingreso superior a los 12,000 dólares, por encima del salario del presidente de la República, José Raúl Mulino, fijado en 7,000 dólares. Este contraste ha reavivado los cuestionamientos sobre la proporcionalidad y los criterios de asignación salarial dentro de la institución.