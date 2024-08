Crisis financiera municipal: Mayer Mizrachi reconoce frustración y anuncia moratoria para captar ingresos

Escuchar audio noticia

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, manifestó frustración ante la grave crisis financiera que enfrenta el Municipio de Panamá.

Durante la sesión del Concejo de Panamá, Mizrachi expresó su preocupación por las limitaciones económicas que afectan la gestión de proyectos y la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos.

La reacción del alcalde capitalino se dio luego de que varios ediles del distrito de Panamá plantearan a las autoridades municipales que no contaban con personal suficiente dentro de las juntas comunales para llevar a cabo labores en sus respectivas comunidades.

Como se recordará, una de las primeras decisiones que tomó el alcalde apenas asumió el cargo fue reducir la planilla de 6,000 a 3,500 funcionarios. Dentro de ese grupo estaban algunos colaboradores de las juntas comunales, tanto permanentes como transitorios.

Durante su intervención, el alcalde usó como ejemplo lo que ocurre dentro del Ministerio de Obras Públicas, una entidad con más de $1,000 millones en presupuesto y deudas que superan los $170 millones.

En el caso del Municipio de Panamá, el presupuesto de este año fue de $325 millones y la deuda se encuentra alrededor de los $140 millones. “El porcentaje de deuda en relación con el presupuesto es astronómico”, dijo el alcalde.

Además, les manifestó a los ediles que la “frustración es mutua” en torno a la crisis financiera que vive el gobierno local, puesto que él también la está experimentando.

“La realidad es que no hay que mirar hacia atrás. No es que ustedes no quieran, sino que no tienen, y esa es la circunstancia de la actual alcaldía. Mi prioridad es buscar cómo resolverlo y no dar excusas”, puntualizó.

La moratoria

Para hacer frente a este escenario, Mizrachi subrayó que del 16 de septiembre al 16 de octubre habrá una moratoria para el pago de los impuestos municipales, lo cual, según él, dará algún grado de liquidez o flujo de caja que les permitirá respirar.

“No se trata sólo de recortar costos, sino también de acelerar la generación de nuevos ingresos. Y ese será mi gran enfoque en los próximos 30 días”, concluyó.

El exalcalde de Panamá, José Luis Fábrega (2019-2024), dejó un legado marcado por el aumento desmedido de los gastos en planilla y funcionamiento, lo que generó críticas y preocupación en la gestión municipal. A pesar de estos incrementos, su administración también se caracterizó por una baja ejecución en proyectos de inversión, lo que ha sido señalado como un factor clave en la crisis financiera actual del municipio.