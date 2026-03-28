CSS detecta ‘una intrusión no autorizada’ en su plataforma tecnológica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una verificación exhaustiva del estado de la plataforma tecnológica y de la integridad de los sistemas está llevando a cabo la Caja de Seguro Social (CSS), ante la posible detección de una intrusión no autorizada.

En un comunicado, la CSS informó que los servicios web se mantienen operativos, mientras siguen con las evaluaciones de este intento de ‘hackeo’.

De manera preventiva, y en coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), se ha activado un plan de contingencia y respuesta, con el objetivo de mitigar cualquier posible impacto en el menor tiempo posible y garantizar la continuidad de los servicios en beneficio de los asegurados.