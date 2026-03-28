Panamá, 28 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Iniciaron evaluaciones

    CSS detecta ‘una intrusión no autorizada’ en su plataforma tecnológica

    Henry Cárdenas P.
    CSS detecta ‘una intrusión no autorizada’ en su plataforma tecnológica
    Caja de Seguro Social. Archivo

    Una verificación exhaustiva del estado de la plataforma tecnológica y de la integridad de los sistemas está llevando a cabo la Caja de Seguro Social (CSS), ante la posible detección de una intrusión no autorizada.

    En un comunicado, la CSS informó que los servicios web se mantienen operativos, mientras siguen con las evaluaciones de este intento de ‘hackeo’.

    De manera preventiva, y en coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), se ha activado un plan de contingencia y respuesta, con el objetivo de mitigar cualquier posible impacto en el menor tiempo posible y garantizar la continuidad de los servicios en beneficio de los asegurados.

    CSS detecta ‘una intrusión no autorizada’ en su plataforma tecnológica

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2026: Ifarhu explica por qué se retrasó el primer pago y cuándo llegará. Leer más
    • Estos son los 20 primeros médicos que liderarán la investigación en la CSS. Leer más
    • Emiten alerta por estufas Frigidaire vendidas en Panamá por posible fuga de gas. Leer más
    • El Canal de Panamá busca un Superman. Leer más
    • Mayer Mizrachi impulsa cobro de estacionamientos en la cinta costera 3. Leer más
    • Balboa y Cristóbal: claves de una posible prórroga en las concesiones portuarias. Leer más
    • Pago del bono permanente a jubilados y pensionados: fechas y montos. Leer más