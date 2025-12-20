¿Cuánta plata recibe tu corregimiento? La descentralización ahora se puede rastrear

Exclusivo Suscriptores

¿Cuánta plata aporta la descentralización a tu distrito o corregimiento? Hoy esa información ya está al alcance del público. La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) presentó una herramienta digital que permite a la ciudadanía conocer qué proyectos ejecutan las comunidades y cuánto dinero reciben para hacerlo.

A través del sitio web https://www.descentralizacion.gob.pa/ se pueden consultar estos datos, junto con la fecha en que cada proyecto recibió aprobación.

Herramienta de Transparencia de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). LP/Isaac Ortega

El caso de Almirante

Un ejemplo lo ofrece el corregimiento de Almirante, en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Bocas del Toro. Allí, la AND registra 13 transferencias.

Entre ellas figuran $10 mil para la compra de implementos deportivos, otros $10 mil destinados a paneles solares, tres giros por $20 mil, uno por $26,230 y otro adicional por $20 mil para agasajos y actividades comunitarias. El listado incluye además dos giros para unidades de vivienda por $10 mil cada uno y otras dos transferencias de $4 mil cada una para donativos a personas.

La AND realizó estas transferencias entre julio y septiembre de este año. En ese período, la entidad canalizó hacia esta comunidad de Bocas del Toro $92,812 en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), $218,460 del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm) y $53,973 en subsidios.

Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). LP/Isaac Ortega

El proceso

El proceso arranca con consultas ciudadanas y la aprobación del plan de inversiones en el Consejo Municipal. Luego, las direcciones regionales someten los proyectos a una evaluación técnica y financiera. En el caso de los recursos del IBI, la junta directiva de la AND, presidida por Mercedes González, designada por el Ministerio de la Presidencia, toma la decisión final.

Durante una conferencia celebrada este viernes 19 de diciembre en la sede de la institución, la directora de la AND, Roxana Méndez, destacó el papel del mecanismo de participación ciudadana al momento de definir los proyectos.

Herramienta de transparencia de la Autoridad Nacional de Descentralización. LP/Isaac Ortega

También explicó que la entidad mantiene un monitoreo permanente del avance de los proyectos en campo y adelantó que esta fase del proceso, más adelante, también quedará disponible en la herramienta de transparencia, para que la ciudadanía pueda seguir la ejecución más allá de la asignación de los fondos.

Méndez añadió que el acceso público a la información sobre los proyectos aprobados permite que los medios y la ciudadanía conozcan a qué se destinan los fondos y sigan de cerca su ejecución. Argumento que la plataforma no solo exhibe los proyectos que reciben recursos, sino que abre un monitoreo ciudadano constante, de manera que, si un fondo se asigna a una obra que no avanza, la comunidad, los periodistas y otros actores cuentan con insumos para cuestionar qué ocurre y por qué el uso del dinero no se refleja en la realidad.

Roxana Méndez, directora de AND. LP/Isaac Ortega

Los números

En la actividad, la AND informó que durante la actual administración aprobó fondos para ejecutar 4,719 proyectos en provincias y comarcas del país, lo que representa al menos $130.3 millones.

La herramienta aparece en un momento en que la ciudadanía tiene los ojos puestos en las autoridades locales. La descentralización, política de Estado que nació con la Ley 37 de 29 de junio de 2009, enfrenta un fuerte escrutinio ciudadano tras uno de los escándalos del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024): la llamada descentralización paralela, un esquema que distribuyó al menos $300 millones con criterios políticos.

Esos fondos quedaron en manos de autoridades locales vinculadas a diputados influyentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y a sus aliados.

Por este caso, el Ministerio Público mantiene decenas de investigaciones abiertas contra representantes y alcaldes en todo el país.