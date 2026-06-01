Panamá, 01 de junio del 2026

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    Diplomacia parlamentaria

    Cuatro diputados de Vamos viajan a Washington para capacitación financiada por Estados Unidos

    El evento académico y profesional se desarrollará del 31 de mayo al 6 de junio de 2026.

    Eliana Morales Gil
    Cuatro diputados de Vamos viajan a Washington para capacitación financiada por Estados Unidos

    Los diputados de la bancada Vamos Roberto Zúñiga, Augusto Palacios, Janine Prado y Yamireliz Chong, participarán en el programa internacional Safeguarding Western Hemisphere Security and Rule of Law (Protección de la Seguridad del Hemisferio Occidental y el Estado de Derecho) en Washington, Estados Unidos (EU).

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    El evento académico y profesional se desarrollará del 31 de mayo al 6 de junio de 2026.

    Así lo anunciaron los mencionados diputados en un comunicado de prensa en el que destacan también que el viaje no representa costo para el Estado panameño, pues ha sido financiado por el Gobierno de Estados Unidos.

    Cuatro diputados de Vamos viajan a Washington para capacitación financiada por Estados Unidos
    Comunicado de los cuatro diputados de Vamos.

    El United States Department of State organiza esta capacitación a través del International Visitor Leadership Program, un proyecto de intercambio profesional fundado en 1940.

    En el boletín de prensa se recuerda también que históricamente, esta iniciativa reúne a líderes emergentes con autoridades estadounidenses para coordinar esfuerzos en materia de cooperación internacional. Figuras de la política global como Margaret Thatcher, Nicolas Sarkozy y Luis Lacalle Pou formaron parte de este programa en el pasado.

    Cuatro diputados de Vamos viajan a Washington para capacitación financiada por Estados Unidos
    Roberto Zúñiga y Janine Prado. Foto: Redes Sociales

    Durante las sesiones, los diputados panameños analizarán estrategias junto a expertos en seguridad y organismos internacionales. El temario principal incluye el combate al crimen organizado transnacional, el narcotráfico, las amenazas cibernéticas y la custodia de infraestructuras críticas.

    Aseguran además que buscan absorber buenas prácticas globales sobre transparencia, fortalecimiento de las instituciones y supervisión desde el poder legislativo, con el fin de aplicar estos conocimientos frente a los desafíos geopolíticos de la región.

    Cuatro diputados de Vamos viajan a Washington para capacitación financiada por Estados Unidos
    Augusto Palacios, diputado de Vamos. Foto: TVL

    El viaje a China

    Recientemente otro grupo de diputados de la Asamblea Nacional retornó de China.

    La comitiva estuvo conformada por Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Patsy Lee, quien fue electa por el Partido Popular; Didiano Pinilla, y Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático (CD), Roberto Archibold, del Partido Panameñista; al igual que Arquesio Arias y Flor Brenes del PRD.

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    Un grupo de diputados viajó a China a inicios del mes de mayo. Tomada de redes.

    Taiwán

    Pero así como hay viajeros a China, también hay legisladores que se han decantado por Taiwán, la isla que Pekín considera una provincia rebelde y que disputa a la República Popular el reconocimiento diplomático de la comunidad internacional.

    Un primer grupo se trasladó a la isla en noviembre de 2025. Ellos fueron: Ernesto Cedeño y Betserai Richards, de Seguimos; Ronald De Gracia, de Realizando Metas (RM); Yamireliz Chong, Eduardo Gaitán y Jhonathan Vega, de Vamos; y Julio De la Guardia y Manuel Cohen, de CD.

    Cuatro diputados de Vamos viajan a Washington para capacitación financiada por Estados Unidos
    Los ocho diputados panameños que viajaron a Taiwán posan en las oficinas de la Administración de Comercio Internacional de Taiwán. Tomada de redes sociales.

    En febrero de este año viajaron José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino; Neftalí Zamora y Jorge González, de Vamos; Alaín Cedeño, de RM; Néstor Tin Guardia, del PRD; y Francisco “Panchito” Brea, del Partido Panameñista.

    Panamá rompió relaciones con Taiwán en 2017 para establecerlas con la República Popular China, por lo que estos viajes a la isla han incomodado al Legislativo.

    Tanto el presidente José Raúl Mulino como el canciller Javier Martínez Acha, han criticado estos periplos y reiterado que la política exterior del país la asume el Ejecutivo.

    Mientras que los viajes a China se dan en medio del contexto geopolítico que vive Panamá, debido al interés que genera el Canal para el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, quien durante los primeros meses de su gestión aseguró querer retomar el control de la vía acuática bajo el argumento de que esta era controlada por China, una afirmación que el gobierno panameño rechazó de forma categórica.

    China intensificó las inspecciones sobre los barcos con bandera panameña que ingresan en sus puertos, una medida que se ha interpretado como represalia por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de anular contratos de gestión de dos puertos ubicados a orillas del Canal de Panamá que eran operados por la hongkonesa CK Hutchison.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

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