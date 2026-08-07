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    Cuatro panameños más regresan de Rusia

    Con ellos, la Cancillería confirma la repatriación de cinco connacionales

    Martha Vanessa Concepción
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    Cuatro panameños más regresan de Rusia
    Muchos panameños reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania se mantienen desaparecidos. EFE/ Archivo.

    Este viernes retornan al país cuatro panameños desde Rusia, con lo que se culmina un operativo de repatriación humanitaria que trae de regreso a cinco conciudadanos quienes se encontraban bajo la protección y asistencia de la misión diplomática panameña en la Federación de Rusia, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

    +info

    Dos familias panameñas son notificadas de la muerte de sus hijos en la guerra entre Rusia y UcraniaLa guerra entre Rusia y Ucrania golpea a Panamá: familias buscan señales de nueve desaparecidos

    De acuerdo con un comunicado oficial de la Cancillería, los cuatro panameños viajan a bordo de un vuelo comercial de la aerolínea Turkish Airlines, cuya hora estimada de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Tocumen está programada para las 7:25 p.m. de este viernes.

    Los repatriados que integran este grupo son:

    • Orlando Murillo Murillo

    • Dionel Villarreta Ovalles

    • Rennie Blake Gladstone Adolphus

    • Emmanuel Isaac Robert’s Bryan

    Este bloque de viajeros se suma a Adrián Gabriel González, el quinto integrante del grupo asistido, quien ya había regresado de forma anticipada a suelo panameño este miércoles 5 de agosto.

    Hasta el momento, la Cancillería tiene conocimiento de alrededor de unos 30 panameños desaparecidos entre Rusia y Ucrania vinculados al conflicto bélico, de los cuales se han reportado tres fallecidos.

    Martha Vanessa Concepción

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