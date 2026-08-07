Cuatro panameños más regresan de Rusia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con ellos, la Cancillería confirma la repatriación de cinco connacionales

Este viernes retornan al país cuatro panameños desde Rusia, con lo que se culmina un operativo de repatriación humanitaria que trae de regreso a cinco conciudadanos quienes se encontraban bajo la protección y asistencia de la misión diplomática panameña en la Federación de Rusia, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Cancillería, los cuatro panameños viajan a bordo de un vuelo comercial de la aerolínea Turkish Airlines, cuya hora estimada de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Tocumen está programada para las 7:25 p.m. de este viernes.

Los repatriados que integran este grupo son:

Orlando Murillo Murillo

Dionel Villarreta Ovalles

Rennie Blake Gladstone Adolphus

Emmanuel Isaac Robert’s Bryan

Este bloque de viajeros se suma a Adrián Gabriel González, el quinto integrante del grupo asistido, quien ya había regresado de forma anticipada a suelo panameño este miércoles 5 de agosto.

Hasta el momento, la Cancillería tiene conocimiento de alrededor de unos 30 panameños desaparecidos entre Rusia y Ucrania vinculados al conflicto bélico, de los cuales se han reportado tres fallecidos.