Cuba promete garantías a los panameños detenidos mientras el canciller Martínez-Acha busca visitarlos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mandatario cubano afirmó que los 10 panameños detenidos en La Habana se les garantiza un proceso legal y han tenido contacto con sus familiares y recibieron una visita del embajador de Panamá en Cuba.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una rueda de prensa desde la Habana este viernes 13 de marzo, transmitida por los medios de ese país, que los 10 ciudadanos panameños detenidos en La Habana por presuntos actos de propaganda contra el orden constitucional han reconocido su participación en los hechos y han proporcionado información a las autoridades durante el proceso investigativo.

Durante una intervención pública, este viernes 13 de marzo, el mandatario cubano indicó que los panameños están siendo sometidos a un proceso con garantías legales y que han recibido atención consular por parte de Panamá, además de mantener contacto con sus familiares.

“Han sido detenidos también 10 ciudadanos panameños que están siendo procesados con todas las garantías”, afirmó Díaz-Canel, quien añadió que los detenidos “han tenido contacto con sus familiares, atención consular y una visita del embajador de Panamá en Cuba”.

El presidente cubano sostuvo además que la investigación continúa y que, según las autoridades, los implicados han colaborado con las indagaciones. “Han reconocido su culpabilidad y han dado información de quién los reclutó, bajo qué circunstancias y con qué propósitos”, señaló.

De acuerdo con Díaz-Canel, los detenidos también habrían proporcionado los nombres de otras personas vinculadas al caso, lo que forma parte de las pesquisas en curso. “Han dado los nombres de las personas y todo eso también está en investigación”, añadió.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, reaccionó este viernes a las declaraciones del presidente de Cuba.

Martínez-Acha dijo a los medios de comunicación que el embajador panameño en Cuba ya visitó a los 10 ciudadanos detenidos y confirmó que se encuentran en condiciones adecuadas mientras reciben asistencia consular y legal.

El diplomático también expresó su intención de viajar próximamente a La Habana para reunirse con los connacionales y con las autoridades cubanas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, en una fotografía de archivo. EFE

“Nuestro embajador ya ha ido a verlos; se encuentran en condiciones apropiadas, están detenidos y se está brindando la cooperación consular y la asistencia legal. He manifestado mi intención de visitarlos y espero que muy pronto pueda viajar a La Habana para mostrarles apoyo personalmente y conversar con las autoridades cubanas sobre cómo podemos, respetando la soberanía de Cuba, solventar estas circunstancias para nuestros ciudadanos”, señaló.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada por la detención de los panameños, quienes, según versiones de la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba (CDPC), habrían viajado a la isla para realizar grafitis con mensajes políticos y entregar ayuda humanitaria.

Boyeros, Cuba esta mañana.👇🏼 pic.twitter.com/IAMZtlAuEW — Yamila La Hija de Maceo (@YamilaHija) February 28, 2026

Los 10 ciudadanos panameños fueron detenidos el 28 de febrero en La Habana, según confirmó el Ministerio del Interior de Cuba, que los acusa de realizar acciones de propaganda contra el orden constitucional, un delito tipificado en el artículo 124 del Código Penal cubano. De acuerdo con la versión oficial, los implicados habrían colocado mensajes considerados subversivos en distintos puntos de la capital.

Según versiones vinculadas a la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba (CDPC), los panameños formaban parte de una misión que combinaba grafitis con mensajes políticos y la entrega de alimentos y medicinas. La organización indicó que un grupo de 20 personas viajó a la isla, de las cuales 16 tenían la tarea de pintar consignas y cuatro se encargarían de distribuir ayuda humanitaria en distintas provincias; 10 de ellos fueron arrestados por las autoridades cubanas.