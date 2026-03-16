Cumbre Escudo de las Américas sigue generando cuestionamientos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una semana después de la firma del documento en la cumbre ‘Escudo de las Américas’ en Miami, Estados Unidos, sigue siendo incierto el alcance, el impacto y los compromisos que Panamá podría (o no...) haber asumido.

Esto es lo que sabe hasta ahora:

El evento fue promovido por el mandatario estadounidense Donald Trump, con el objetivo de emplear nuevas estrategias para combatir los cárteles de drogas, el narcotráfico y la migración ilegal.

José Raúl Mulino y otros 11 presidentes de la región (la mayoría de derecha) fueron testigos de aquella firma, que ocurrió en un resort de golf propiedad de Trump en El Doral, Miami.

Con la firma de esa proclama, Estados Unidos pretende impulsar una coalición militar con otros países de América Latina.

Kristi Noem, que sigue ejerciendo como secretaria de Seguridad Nacional (aunque Trump anunció la semana pasada que será reemplazada), actúa como “enviada especial” para el “Escudo de las Américas”, aunque aún no se ha especificado de qué se trata este puesto o qué funciones debe cumplir. Y poco más.

¿Qué dice el documento?

La proclama presidencial publicada en redes por la Casa Blanca y replicada por la embajada de Estados Unidos, recalca que “la región está lista para poner en práctica un poderío duro” y de esta forma detener las amenazas a nuestra seguridad y civilización.

Se resalta además que estos son graves peligros que se “abordarán” utilizando “ todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles” en compañía de las naciones asociadas.

Algo que llama la atención son los puntos en los que se divide el documento. En los dos primeros enunciados se menciona el compromiso que deben tener los países asociados con la erradicación de los grupos criminales y la nula tolerancia con la presencia de las mismas en el territorio de alguno de los países que forman parte de la coalición.

Sin embargo, el tercero menciona que Estados Unidos se compromete a “entrenar y movilizar los ejércitos de las naciones aliadas”, algo interesante dado que Panamá no posee ejércitos o fuerzas armadas, por mandato constitucional.

De igual forma, en el cuarto y último enunciado se lee una interesante oración en donde Estados Unidos se compromete a mantener a raya las “amenazas externas, incluidas las influencias malignas procedentes de fuera del Hemisferio Occidental”.

Trump manifestó que este acuerdo simboliza una nueva alianza que tiene como objetivo primordial la “erradicación de los cárteles” ya que promueve “tolerancia cero” a las pandillas y la criminalidad.

Se desconoce cómo influenciará este documento en Panamá y si ello tendrá alguna influencia en nuestras relaciones internacionales.

Mulino, que se sepa, no firmó ningún acuerdo mientras participó en la cumbre en El Doral. Tampoco ha sometido a consideración del Gabinete o de la Asamblea ningún documento o tratado derivado de aquel evento.

¿Realmente firmó Panamá?

En un principio todo parecía indicar que el presidente Mulino había firmado un acuerdo en la cumbre. Sin embargo, hace algunos días, mediante un comunicado publicado en redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores corrigió la información y confirmó que Panamá no ha firmado ningún tratado y en su lugar se realizó un “acuerdo tácito” con los otros países de la región.

Por tanto, el compromiso adquirido sería simbólico o carente de formalidad.

Reacciones

El abogado y analista Julio Linares Franco, en conversación con La Prensa, se refirió a esta reunión, señalando que bajo los preceptos de derecho internacional público y desde un punto de vista formal, lo de El Doral no fue precisamente una “cumbre”, sino una “invitación individual” del presidente Trump a mandatarios que él considera aliados o símiles.

“Para mí fue una concentración basada en una ideología”, añadió, resaltando el hecho de que fue realizada en una de las propiedades de Trump.

De igual forma, Linares resalta que este documento es una “proclamación” individual del presidente de Estados Unidos, que no tiene por qué involucrar y comprometer a otros Estados.

En caso tal de que se dé la firma de un documento similar a este por parte de Panamá, debería entonces tomarse en consideración el numeral 9 del artículo 184 de la Constitución, por el que cualquier acuerdo internacional celebrado por el presidente con su ministro respectivo deberá ser sometido a la consideración del Órgano Legislativo. Que se sepa, nada de esto ha ocurrido y no hay planes que apunten a esa dirección.

Otro punto importante a tocar es la posición de Panamá en cuanto al tema de fuerzas militares. Linares opinó que Panamá no debería inmiscuirse, pues “debilitaría el concepto de neutralización que arropa al Canal de Panamá”.

En esta reunión presidencial, además de la presencia de los presidentes de Panamá y Estados Unidos, asistieron Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Rodrigo Paz (Bolivia), Luis Abinader (República Dominicana), Mohamed Irfaan Ali (Guyana) y Rodrigo Cháves (Costa Rica). Además, acudió José Antonio Kast, que cuatro ías después tomó posesión como presidente de Chile, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.