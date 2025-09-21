Dan luz verde a contratos directos para mejoras a la Casa de la Municipalidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dos contratos directos fueron autorizados para realizar mejoras a la Casa de la Municipalidad, ubicada en el Casco Antiguo.

El primero, por $142,432 y avalado por el Consejo Municipal de Panamá, faculta al alcalde Mayer Mizrachi a suscribir un acuerdo con la empresa Construcciones Sanjur, S.A., encargada de las principales obras.

El segundo, por $29,960, será ejecutado por la empresa Gasa Solutions Services, S.A.

Según el Municipio de Panamá, el inmueble no ha recibido intervenciones de conservación en más de cinco años.

“Es necesario realizar adecuaciones para su puesta en valor, pues se trata de un referente de la historia de nuestra ciudad y queremos mantenerlo como un sitio de visita obligada para nacionales y extranjeros”, señaló la comuna en un comunicado.

Las mejoras contemplan el Salón Protocolar, el Despacho del Alcalde y otras áreas del edificio.

La Casa de la Municipalidad es la antigua residencia Arias-Feraud, construida en 1881. En 1993, durante la administración del expresidente Guillermo Endara, fue adquirida por el Gobierno y entregada a la Alcaldía de Panamá para su preservación.