    OBRAS

    Dan luz verde a contratos directos para mejoras a la Casa de la Municipalidad

    José González Pinilla
    Casa de la Municipalidad en el Casco Antiguo. Cortesía/Alcaldía de Panamá

    Dos contratos directos fueron autorizados para realizar mejoras a la Casa de la Municipalidad, ubicada en el Casco Antiguo.

    El primero, por $142,432 y avalado por el Consejo Municipal de Panamá, faculta al alcalde Mayer Mizrachi a suscribir un acuerdo con la empresa Construcciones Sanjur, S.A., encargada de las principales obras.

    El segundo, por $29,960, será ejecutado por la empresa Gasa Solutions Services, S.A.

    Según el Municipio de Panamá, el inmueble no ha recibido intervenciones de conservación en más de cinco años.

    Mejoras a la Casa de la Municipalidad.

    “Es necesario realizar adecuaciones para su puesta en valor, pues se trata de un referente de la historia de nuestra ciudad y queremos mantenerlo como un sitio de visita obligada para nacionales y extranjeros”, señaló la comuna en un comunicado.

    Las mejoras contemplan el Salón Protocolar, el Despacho del Alcalde y otras áreas del edificio.

    La Casa de la Municipalidad es la antigua residencia Arias-Feraud, construida en 1881. En 1993, durante la administración del expresidente Guillermo Endara, fue adquirida por el Gobierno y entregada a la Alcaldía de Panamá para su preservación.

    José González Pinilla

    Editor


