Dana Castañeda sobre falta de quórum para tratar el reglamento interno: ‘Voy a llamar a capítulo y ver si hay voluntad’

La sala de la Comisión de Credenciales estaba casi vacía. De los nueve diputados que deberían debatir el polémico reglamento interno de la Asamblea Nacional, solo dos habían hecho acto de presencia. Afuera, el murmullo de la ciudad parecía burlarse del retraso: una deuda del Órgano con el país, dicen algunos, que se acumula en los pasillos silenciosos donde la burocracia se confunde con la indiferencia.

La presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional y diputada de Realizando Metas, Dana Castañeda, lamentó la ausencia de quórum en la sesión convocada para el miércoles 24 de septiembre. “Tenemos una Asamblea muy dinámica, con comisiones paralelas, y muchos diputados pertenecen a tres comisiones”, explicó, refiriéndose a la coincidencia de horarios que afecta la asistencia.

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional de Panamá está integrada por nueve diputados de diversas bancadas, con la diputada Castañeda, de Realizando Metas, como presidenta, y Ariel Vallarino, también de su partido, como vicepresidente. Completan la nómina Arquesio Arias (PRD), como secretario; además de Yamireliz Chong y Augusto Palacios (Vamos), José Luis Varela (Panameñista), Benicio Robinson (PRD), Ernesto Cedeño (Movimiento Otro Camino) y Joan Guevara (Alianza).

Sin embargo, en la última sesión de la comisión solo asistieron Castañeda y Varela, lo que obligó a cerrar la reunión y postergar la discusión del reglamento interno. La sesión, prevista para la 1:00 p.m., fue cerrada pasadas las 2:30 p.m., ante la imposibilidad de avanzar con la agenda. “Hemos decidido cerrar la comisión hoy y abrirla el próximo lunes”, señaló Castañeda, quien insistió en la necesidad de que los diputados prioricen esta discusión, considerada clave para la operación del Legislativo.

Las modificaciones

Sobre el estado de la revisión del reglamento interno, la diputada indicó que la comisión se encuentra en la etapa final de análisis de los artículos que recibieron propuestas de modificación. “Hubo 16 propuestas y proyectos de modificación al reglamento; estamos revisando 147 artículos que no fueron tocados en la resolución presentada por la subcomisión”, detalló.

Castañeda estimó que, en la próxima semana y en dos sesiones, la comisión debería darle forma definitiva al reglamento. Subrayó que este proceso permitirá a los nuevos diputados revisar los artículos pendientes y aportar sus observaciones, garantizando un texto más inclusivo y consensuado.

Entre los cambios que considera prioritarios, la diputada destacó la reglamentación de recursos humanos y de planilla, incluyendo evaluaciones semestrales de desempeño. “Debemos asegurarnos de que los funcionarios que cobran cumplan con resultados; esto se puede hacer mediante dos evaluaciones al año”, afirmó, señalando que sería un avance significativo para la transparencia y eficiencia de la Asamblea.

Según los datos de la Contraloría, hasta abril de este año los despachos legislativos con mayores gastos en planilla corresponden a diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), encabezados por Benicio Robinson, cuya planilla mensual asciende a $261,225. Le siguen Marcos Castillero ($226,282), Jaime Vargas ($164,120) y Crispiano Adames ($122,850), tres de ellos expresidentes de la Asamblea en diferentes periodos. En quinto lugar figura la diputada Ana Castañeda, de Realizando Metas (RM), también expresidenta, cuyo despacho tiene un gasto mensual de $120,675.

Otros cambios

Otro de los puntos clave que Castañeda propuso es la implementación de sanciones para quienes ofendan a colegas, directores o ministros. “La Asamblea debe basarse en el debate de ideas y propuestas, no en faltarle el respeto a nadie”, explicó, subrayando la importancia de un reglamento que regule la conducta dentro del pleno.

Asimismo, la diputada abogó por garantizar igualdad de oportunidades en la discusión de proyectos de ley, evitando preferencias por bancadas o intereses particulares. Consideró que estas medidas contribuirían a una Asamblea más funcional, democrática y cercana a las expectativas de la ciudadanía.

Sobre la estructura de las comisiones, Castañeda compartió que se analiza reducirlas de 15 a entre 12 y 13, en un esfuerzo por simplificar procesos y hacer más eficiente el trabajo legislativo. “Son propuestas interesantes que permitirán una Asamblea más funcional”, puntualizó.

Respecto a la percepción pública de la Asamblea, la diputada reconoció la necesidad de un “nuevo rostro” para la institución, tras más de 14 años sin actualizar el reglamento. “Esta es una deuda que tenemos con el país; debemos unirnos para concluir este proceso y darle seriedad al debate”, afirmó, haciendo un llamado a la responsabilidad de todos los diputados.

Antes de perderse en los pasillos de la Asamblea, la diputada reiteró la convocatoria de una nueva reunión de comisión. “No depende de la presidenta; depende de que los diputados entiendan que esto es una prioridad. Voy a llamar a capítulo para conversar y ver si hay voluntad de avanzar en este tema”, concluyó, dejando claro que la reforma del reglamento interno es una de las tareas más urgentes del actual periodo legislativo.