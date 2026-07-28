Dana Castañeda vuelve a presidir la Comisión de Credenciales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La diputada oficialista, Dana Castañeda, del partido Realizando Metas (RM), fue electa este martes 28 de julio nueva presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

Castañeda, expresidenta del legislativo 2024-2025, recibió siete votos a favor, mientras la que diputada Patsy Lee, de la bancada Vamos y que buscaba el cargo, solo obtuvo dos votos.

De esta forma Castañeda se reelige en el cargo. Mientras que Yesica Romero, de Cambio Democrático (CD), fue electa como vicepresidenta y Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), como secretario de esa instancia legislativa.