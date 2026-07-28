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    ASAMBLEA

    Dana Castañeda vuelve a presidir la Comisión de Credenciales

    José González Pinilla
    Dana Castañeda vuelve a presidir la Comisión de Credenciales
    La diputada Dana Castañeda (izq.) es juramentada presidenta de Credenciales por Shirley Castañedas, presidenta de la AN. Cortesía

    La diputada oficialista, Dana Castañeda, del partido Realizando Metas (RM), fue electa este martes 28 de julio nueva presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

    Castañeda, expresidenta del legislativo 2024-2025, recibió siete votos a favor, mientras la que diputada Patsy Lee, de la bancada Vamos y que buscaba el cargo, solo obtuvo dos votos.

    De esta forma Castañeda se reelige en el cargo. Mientras que Yesica Romero, de Cambio Democrático (CD), fue electa como vicepresidenta y Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), como secretario de esa instancia legislativa.

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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