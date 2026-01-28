Panamá, 28 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Integración regional

    Daniel Noboa urge a América Latina a enfrentar al crimen y recuperar la dignidad

    El presidente de Ecuador destacó en el Foro Económico Internacional de la CAF la recuperación de la estabilidad macroeconómica de su país, la reducción histórica de la pobreza y la necesidad de una región integrada, segura y con dignidad.

    Katiuska Hernández
    Daniel Noboa urge a América Latina a enfrentar al crimen y recuperar la dignidad
    Daniel Noboa, presidente de Ecuador, durante su intervención en el foro económico de CAF. LP/Alexander Arosemena

    Desde Panamá, uno de los principales centros de conexión comercial y financiera de la región, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, trazó este miércoles una hoja de ruta para América Latina basada en la integración, la seguridad y la reducción de la pobreza, al advertir que el crecimiento económico solo es sostenible cuando se traduce en bienestar real para la población.

    Noboa, hizo un llamado a la integración regional, al combate frontal contra el crimen organizado y a poner la reducción de la pobreza como principal indicador del éxito de los gobiernos, durante su discurso en la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en Panamá.

    Desde la capital panameña, a la que definió como “un punto natural de encuentro para el comercio, la inversión y el diálogo global”, Noboa sostuvo que América Latina tiene la oportunidad de mostrarse ante el mundo como una “región solución” frente a los grandes desafíos globales, siempre que actúe con unidad, respeto y cooperación.

    “El objetivo no es ordenar finanzas por ordenar finanzas. El fin es darle educación a nuestros jóvenes, esperanza y paz a las familias, infraestructura, estabilidad y dignidad”, afirmó el mandatario ecuatoriano, al subrayar que los resultados económicos solo tienen sentido si mejoran la vida de la gente.

    Noboa aseguró que Ecuador ha logrado reducir la pobreza al 21.4%, el nivel más bajo de su historia, desde un 28% registrado al inicio de su gestión. “Ese debe ser el mayor indicador de éxito, no el crecimiento del PIB ni la reducción de la deuda, sino cómo reducimos la pobreza y construimos una sociedad más justa y equitativa”, enfatizó.

    El presidente ecuatoriano también destacó la mejora de los indicadores financieros del país, entre ellos la reducción del riesgo país y el aumento de las reservas internacionales, en un contexto que —dijo— estaba marcado por la infiltración del narcotráfico en las instituciones, la inseguridad y la falta de esperanza.

    “Darle libertad a los criminales le resta libertad a quienes luchan por hacer las cosas bien”, advirtió, al insistir en que la seguridad y el respeto al Estado de derecho son condiciones indispensables para el desarrollo y la estabilidad regional.

    Noboa advirtió que el narcotráfico y la criminalidad representan una amenaza directa para la estabilidad democrática y el futuro de América Latina, al señalar que los grupos criminales operan sin respetar fronteras y buscan capturar instituciones. “Hoy debemos luchar para que nuestras naciones no sean arrebatadas por el narcotráfico y la criminalidad”, afirmó, al subrayar que enfrentar este fenómeno requiere voluntad política, cooperación regional y una defensa firme del Estado de derecho para garantizar paz, libertad y bienestar a los ciudadanos.

    En su intervención, Noboa señaló que el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento regional del 3.4%, pero consideró que este podría acercarse al 5% si los países de América Latina trabajan juntos, con una visión compartida y una agenda común.

    Asimismo, destacó que Ecuador se ha abierto al mundo y, especialmente, a la región, al revelar que en los últimos tres años el país ha recibido más inversión latinoamericana que en los 25 años anteriores.

    Latinoamérica no puede estar de rodillas. Debe estar de pie, unida, respetando la libertad y enfrentando al crimen sin titubeos”, concluyó el mandatario, al reiterar su llamado a construir una región con más esperanza que tristeza y con un futuro de estabilidad y bienestar para sus ciudadanos.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercer pago del PASE-U 2025: Ifarhu detalla puntos de pago para hoy 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos. Leer más
    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más
    • PASE-U 2025: estos son los requisitos para cobrar el último pago, según el Ifarhu. Leer más