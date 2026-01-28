Daniel Noboa urge a América Latina a enfrentar al crimen y recuperar la dignidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Ecuador destacó en el Foro Económico Internacional de la CAF la recuperación de la estabilidad macroeconómica de su país, la reducción histórica de la pobreza y la necesidad de una región integrada, segura y con dignidad.

Desde Panamá, uno de los principales centros de conexión comercial y financiera de la región, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, trazó este miércoles una hoja de ruta para América Latina basada en la integración, la seguridad y la reducción de la pobreza, al advertir que el crecimiento económico solo es sostenible cuando se traduce en bienestar real para la población.

Noboa, hizo un llamado a la integración regional, al combate frontal contra el crimen organizado y a poner la reducción de la pobreza como principal indicador del éxito de los gobiernos, durante su discurso en la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en Panamá.

Desde la capital panameña, a la que definió como “un punto natural de encuentro para el comercio, la inversión y el diálogo global”, Noboa sostuvo que América Latina tiene la oportunidad de mostrarse ante el mundo como una “región solución” frente a los grandes desafíos globales, siempre que actúe con unidad, respeto y cooperación.

El presidente Daniel Noboa destacó que el foro es una plataforma clave para pensar seriamente el futuro regional y construir soluciones desde el diálogo. Afirmó que América Latina y el Caribe pueden mostrarse al mundo como una región dinámica e innovadora, capaz de responder a… pic.twitter.com/3CSPEAesxD — La Prensa Panamá (@prensacom) January 28, 2026

“El objetivo no es ordenar finanzas por ordenar finanzas. El fin es darle educación a nuestros jóvenes, esperanza y paz a las familias, infraestructura, estabilidad y dignidad”, afirmó el mandatario ecuatoriano, al subrayar que los resultados económicos solo tienen sentido si mejoran la vida de la gente.

Noboa aseguró que Ecuador ha logrado reducir la pobreza al 21.4%, el nivel más bajo de su historia, desde un 28% registrado al inicio de su gestión. “Ese debe ser el mayor indicador de éxito, no el crecimiento del PIB ni la reducción de la deuda, sino cómo reducimos la pobreza y construimos una sociedad más justa y equitativa”, enfatizó.

El presidente ecuatoriano también destacó la mejora de los indicadores financieros del país, entre ellos la reducción del riesgo país y el aumento de las reservas internacionales, en un contexto que —dijo— estaba marcado por la infiltración del narcotráfico en las instituciones, la inseguridad y la falta de esperanza.

“Darle libertad a los criminales le resta libertad a quienes luchan por hacer las cosas bien”, advirtió, al insistir en que la seguridad y el respeto al Estado de derecho son condiciones indispensables para el desarrollo y la estabilidad regional.

El presidente Daniel Noboa afirmó que la República debe cantar más esperanzas que tristezas y llamó a combatir con firmeza al narcotráfico y la criminalidad para garantizar verdadera libertad en la región. Sostuvo que Ecuador está dejando atrás la incertidumbre y construyendo un… pic.twitter.com/15W33HVBmw — La Prensa Panamá (@prensacom) January 28, 2026

Noboa advirtió que el narcotráfico y la criminalidad representan una amenaza directa para la estabilidad democrática y el futuro de América Latina, al señalar que los grupos criminales operan sin respetar fronteras y buscan capturar instituciones. “Hoy debemos luchar para que nuestras naciones no sean arrebatadas por el narcotráfico y la criminalidad”, afirmó, al subrayar que enfrentar este fenómeno requiere voluntad política, cooperación regional y una defensa firme del Estado de derecho para garantizar paz, libertad y bienestar a los ciudadanos.

En su intervención, Noboa señaló que el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento regional del 3.4%, pero consideró que este podría acercarse al 5% si los países de América Latina trabajan juntos, con una visión compartida y una agenda común.

Asimismo, destacó que Ecuador se ha abierto al mundo y, especialmente, a la región, al revelar que en los últimos tres años el país ha recibido más inversión latinoamericana que en los 25 años anteriores.

“Latinoamérica no puede estar de rodillas. Debe estar de pie, unida, respetando la libertad y enfrentando al crimen sin titubeos”, concluyó el mandatario, al reiterar su llamado a construir una región con más esperanza que tristeza y con un futuro de estabilidad y bienestar para sus ciudadanos.