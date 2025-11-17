De $30 millones a $76 millones para financiar aviones Super Tucano: así ha cambiado el crédito que gestiona Embraer

Exclusivo Suscriptores

La compra de cuatro aviones de combate A-29 Super Tucano a la empresa brasileña Embraer S.A. ha estado en la agenda del Palacio de las Garzas desde el pasado 11 de marzo de 2025, cuando fue anunciada por primera vez. Pero la adquisición ha estado rodeada de cambios. En lugar de $30 millones inicialmente previstos para financiar la compra con crédito, ahora se busca la totalidad de los $76.3 millones necesarios para adquirir las aeronaves.

Particularmente, el costo de los aviones pasó de $68.2 a $76.3 millones tras el Consejo de Gabinete del pasado 11 de noviembre. Un cambio que se añade al del crédito que busca el Estado para completar la adquisición.

La Prensa preguntó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por el monto del crédito para efectuar la compra, a lo cual la entidad respondió que “ascendería a aproximadamente a USD 76.8 millones, con una tasa promedio estimada del 7.56% y un plazo de 8 años”.

Inicialmente, el MEF estaba autorizado a suscribir un contrato de financiamiento con una entidad crediticia hasta por $30 millones, según la Resolución de Gabinete N°23 del 11 de marzo de 2025 —publicada hasta el 19 de septiembre—. No obstante, allí se advertía que el monto dependería de un “proceso de negociación”.

Resolución N° 23 en la Gaceta Oficial del Estado este viernes 19 de septiembre.

Tras la consulta de este medio, el MEF también señaló que el financiamiento sería gestionado directamente por el contratista, en este caso Embraer S.A. Según la entidad, la empresa brasileña “ha mantenido conversaciones con la banca comercial y la banca estatal para el financiamiento”.

La citada Resolución N°23 también detallaba que el MEF debía presentar el acuerdo de crédito al Consejo de Gabinete para su aprobación, bajo los “mejores intereses para el Estado”.

No obstante, la institución informó que aún no se ha suscrito contrato alguno con una entidad financiera.

Por otra parte, la propia Resolución N°23 autorizó el procedimiento excepcional para la adquisición de los aviones entre Ministerio de Seguridad (Minseg) y Embraer S.A.

Sin embargo, tras el Consejo de Gabinete del 11 de noviembre, la Resolución N°23 sería modificada por una de numeración 129-25, que al cierre de esta edición no había sido publicada en la Gaceta Oficial.

¿Contratista gestionando el crédito?

Fuentes a lo interno del MEF, así como economistas consultados por este medio que pidieron reserva de su identidad, señalaron que, al gestionar Embraer S.A. directamente el financiamiento, la operación se asemeja a los “contratos llave en mano”, aunque estos son usuales en obras de infraestructura y no en la compra de aeronaves militares.

La Ley 22 del 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, contempla dentro de los contratos llave en mano aquellos en los que el contratista presenta al MEF las propuestas de financiamiento del proyecto. También incluye aquellos contratos donde el contratista asume, por lo general, todas las obligaciones inherentes a una obra.

Extracto de los artículos 118 y 118 de la Ley que regula la contratación pública.

Explicaciones del Minseg

Tras el Gabinete del 11 de noviembre, el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, explicó el aumento de $8 millones en el precio de los Súper Tucano.

Icaza señaló que, tras evaluar el contrato de compra con Embraer S.A., se determinó que los pagos anuales programados para las vigencias fiscales de 2025, 2026 y 2027 —que inicialmente iban a ser asumidos “al contado” y sin crédito— sobrepasaban los espacios fiscales permitidos por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, por lo que se optó por el financiamiento.

Ese día también se informó que el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) será la entidad encargada de la contratación, bajo procedimiento excepcional y financiada en su totalidad a través de Cuentas de Pagos Parciales.

En la Resolución N°23 se detallaba que los Súper Tucano fortalecerían las capacidades operativas del Senan en interceptación, vigilancia, reconocimiento y ataque. Su misión principal sería “ejercer el dominio del espacio aéreo y marítimo” de Panamá, así como dar “respuesta rápida ante cualquier amenaza que atente en contra de la seguridad del Canal de Panamá”.

Brasil

Entre los múltiples anuncios sobre la adquisición de los Súper Tucano se suma el realizado por la Presidencia de la República tras la visita del presidente José Raúl Mulino a Brasil, donde fue recibido por su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente José Raúl Mulino (izq.) y su homólogo brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva (der.) con réplicas a pequeña escala de aviones Super Tucano en Brasilia. EFE.

En agosto, en Brasilia, ambos mandatarios posaron junto a miniaturas de aviones Súper Tucano, como anuncio simbólico de la adquisición.

En la región, varios países han comprado modelos Súper Tucano a Embraer. Entre ellos está Paraguay, que adquirió seis aeronaves mediante un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil por $101 millones, recibidas en julio de 2025.

Mientras el procedimiento excepcional entre Minseg y Embraer ya tuvo autorización del Gabinete, el financiamiento aún sigue definiéndose.