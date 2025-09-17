De $4.1 a $7 millones para reparaciones: la aeronave del Senan que no despega

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo de Gabinete autorizó el martes 16 de septiembre al Ministerio de Seguridad (Minseg) a realizar una adenda al contrato que suscribió con la empresa Airbus DS Military Aircaft (Adsma) en 2021 para reparar, actualizar y dar mantenimiento a una aeronave por $3 millones.

Se trata de la aeronave C212-300, serie 376, matrícula AN-260, para la que ya se habían destinado $4.1 millones para los mismos fines en 2021, bajo la administración del expresidente Laurentino Cortizo Cohen (2019-2024).

Con la nueva adenda, el acumulado para la reparación, actualización y mantenimiento de la aeronave que forma parte de la flota del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ascendería a $7.1 millones.

En abril del 2023 hubo una primera adenda al contrato por “discrepancias encontradas debido al deterioro de partes o piezas y pruebas obligatorias adicionales, que requieren reemplazos para el retorno de la aeronave a condición aeronavegable”, informó Presidencia al anunciar el nuevo gasto en que se incurrirá para el reparo del avión.

A pesar de que se cumplen ya 4 años desde que se dio la primera orden para proceder con las reparaciones, ADSMA solicitó al Minseg el pasado 16 de junio de 2025 una extensión del tiempo para completarlas, alegando daños de corrosión y problemas de deterioro estructural encontrados en la inspección inicial, según informaron fuentes oficiales.

Según la resolución de gabinete N° 80, que autorizó la aprobación del contrato en 2021, la aeronave era utilizada para labores humanitarias y de soporte logístico en las costas panameñas, en el marco, además, de un convenio interinstitucional con el Servicio Nacional de Migración (SNM).

De acuerdo al sitio web del Senan, una aeronave de la misma familia, modelo C212-300, puede mantener una tripulación aproximada de dos personas (piloto y copiloto), así como capacidad de hasta 20 pasajeros.

La flota del Senan alcanza seis helicópteros y nueve aviones, de acuerdo a los detalles publicados en su sitio oficial, sin contar el —hasta el momento dañado— C212-300 serie 376.

Asimismo, recientemente el gobierno panameño anunció la compra de 6 aviones a Embraer y Airbus por más de 187 millones de dólares.