De descartada a elegida: el giro que llevó a Russo a la Defensoría del Pueblo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ángela Russo fue elegida defensora del Pueblo tras una controvertida decisión del pleno que ignoró el filtro de la Comisión de Gobierno. La votación dejó al descubierto alianzas inesperadas entre bancadas y reconfiguró el tablero político en la Asamblea

Ángela Russo resultó electa defensora del Pueblo por el pleno de la Asamblea Nacional, aunque la Comisión de Gobierno la había excluido de la lista original de candidatos. ¿Qué ocurrió?

La clave radica en una facultad del Legislativo: la minoría de una comisión, en este caso, cuatro diputados, puede presentar un informe o posición ante el pleno (71 diputados) para intentar revertir una decisión.

Ese mecanismo abrió la puerta para reintroducir los nombres descartados.

Shirley Castañeda y Luis Eduardo Camacho, diputados de Realizando Metas (RM). LP/Elysée Fernández

El diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), sustentó esa postura. Su bancada, junto con diputados del Partido Panameñista, Cambio Democrático (CD) y otros aliados, la respaldó.

Así, la lista completa de 33 aspirantes a la Defensoría del Pueblo, que la comisión había dejado sin efecto, revivió en el pleno.

Con ese escenario, la bancada oficialista y sus aliados impulsaron la candidatura de Russo, pese a que no figuraba entre los siete nombres recomendados por la comisión.

La mayoría legislativa marcó el rumbo del proceso y aseguró los votos necesarios para la elección.

Ángela Russo, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Tomada del Órgano Judicial

Fue así como la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia obtuvo 37 votos, frente a los 31 que consiguió Rodrigo García, respaldado por la coalición Vamos, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Seguimos.

La decisión ha generado múltiples críticas en la misma Asamblea y de parte de la sociedad civil. Se cuestiona el giro frente al trabajo previo de la Comisión de Gobierno y se alerta sobre posibles efectos en la independencia de los poderes del Estado.

El bloque de diputados que se opuso a Russo desde el inicio la bautizó como “la ungida”. Voces como la de Roberto Zúñiga, de Vamos, sostienen que la orden de respaldarla salió directamente del Palacio de las Garzas, lo que alimenta las dudas sobre la autonomía del proceso.

El ala oficialista que la empujó, en cambio, defiende la actuación del pleno y alega que este ejerció sus facultades constitucionales.

En términos simples: la comisión recomendó siete candidatos, pero el pleno optó por votar a partir de la lista completa de 33. La mayoría parlamentaria inclinó la balanza.

Alianzas sobre la mesa

La votación también dejó al descubierto acuerdos políticos poco habituales. Por un lado, Vamos coincidió con el PRD y el grupo Seguimos para respaldar a Rodrigo García.

Por otro, Realizando Metas articuló apoyos con Cambio Democráticoy el Partido Panameñista, agrupación que preside el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.

La pregunta ahora es si estas alianzas coyunturales resistirán hasta el 1 de julio, cuando el pleno escoja una nueva junta directiva.