De descuentos por ausencias a giras como asistencia: así cambiaron los diputados el Reglamento Interno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proyecto 594 será sometido a tercer debate. Quedaron por fuera artículos que impedían el nepotismo y aplicaban descuento a diputados que no asistían al pleno.

La reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional llega este lunes a su tercer debate con varias de las propuestas que buscaban transparencia y eliminar privilegios fuera del texto, mientras los diputados incorporaron cambios que amplían su actuación dentro y fuera del pleno.

El proyecto de ley 594, que originalmente planteaba modificaciones para mejorar el funcionamiento del Legislativo, terminó incluyendo durante el segundo debate disposiciones para considerar como asistencia la participación de los diputados en actividades dentro de sus circuitos electorales, ampliar el periodo de incidencias y permitirles “gestionar” y “fiscalizar” obras.

Para diputados de la oposición, estos cambios perjudican el propósito de la reforma.

“Se ha desvirtuado este proyecto”, aseguró el diputado independiente Luis Duke.

La bancada Vamos evalúa incluso presentar una propuesta para devolver el proyecto a segundo debate, con el objetivo de que se reconsideren algunas de las modificaciones introducidas en el pleno.

Diputado Luis Duke, de Vamos. LP/Elysée Fernández

La asistencia que dejó de serlo

Uno de los cambios que más críticas ha generado, adicional al que permite “gestionar” obras, es el relacionado con la asistencia de los diputados.

El texto aprobado en primer debate establecía sanciones administrativas, entre ellas descuentos salariales, para quienes faltaran injustificadamente a las sesiones del pleno. Esa disposición fue eliminada.

En su lugar, los diputados oficialistas Dana Castañeda y Luis Eduardo Camacho, ambos de Realizando Metas (RM), impulsaron una modificación para que, al momento de contabilizar la asistencia, se considere la participación de los diputados en “actividades oficiales” dentro de sus circuitos electorales.

La disposición abre la puerta a que un diputado pueda ser considerado presente en el trabajo legislativo aunque no se encuentre en su curul durante la sesión plenaria.

El pasado jueves la ausencia en el pleno de la Asamblea fue la tónica. LP/Elysée Fernández

“Hay diputados que no vienen (al pleno) nunca. No van a trabajar”, cuestionó Jhonathan Vega, diputado de Vamos.

Un plazo para acabar con las comisiones eternas

Otra modificación establece un plazo máximo de 10 días después de instalada la junta directiva de la Asamblea para conformar las comisiones permanentes.

La propuesta fue impulsada por Camacho, con el respaldo de Castañeda y Manuel Chen.

Actualmente no existe un plazo establecido. La conformación de las 15 comisiones suele extenderse durante semanas después de la elección de la nueva junta directiva.

Este año, las primeras comisiones comenzaron a instalarse 15 días después de la conformación de la directiva. En 2025, el proceso tomó más de un mes y terminó con la elección, mediante votación secreta, de dos comisiones: la de Credenciales y Gobierno.

El secretario general de la Asamblea, Carlos Alvarado, muestra la urna vacía tras el proceso de votación para la conformación de las comisión de Credenciales y Gobierno en agosto de 2025. LP/Isaac Ortega

El nuevo plazo busca evitar que ese proceso se prolongue, según lo proponentes.

La pelea por los carteles

Los diputados también aprobaron una propuesta que prohíbe colocar carteles, papeletas o cualquier tipo de rótulo en las curules, muebles o paredes del pleno legislativo.

La iniciativa fue presentada por Alaín Cedeño, de RM, con el respaldo de Manuel Chen.

El artículo, justificado en las normas de orden y decoro, faculta al presidente de la Asamblea para ordenar el retiro inmediato de los carteles.

Los rótulos se han convertido en una forma expresión o de protesta utilizada por diputados de distintas bancadas. Uno de los primeros que marcó el actual periodo legislativo fue “Free Martinelli”, colocado en el pleno al inicio del quinquenio.

Luis Eduardo Camacho, diputado de RM.

Duke, quien también ha utilizado carteles para cuestionar al Ejecutivo, considera que prohibirlos limita una de las pocas herramientas que tienen los diputados para enviar mensajes al presidente de la República.

En su curul, por ejemplo, ha colocado el mensaje “¿Dónde está el Chen Chen para el pueblo?”, dirigido al mandatario José Raúl Mulino.

Los diputados colocan en sus curules carteles con diferentes mensajes. LP/Elysée Fernández

Duke argumentó que los diputados no tienen la posibilidad de interrumpir o cuestionar al presidente cuando este acude al pleno a rendir su informe al país, por lo que los carteles constituyen una forma de expresar su posición.

“Muchas veces se desconecta de lo que realmente pasa en el país”, dijo sobre el mandatario.

Una nueva estructura para una ‘Medalla’

En medio de las reformas al reglamento, la mayoría de los diputados también aprobó la creación del Consejo de la Orden Justo Arosemena.

La propuesta fue respaldada por la aplanadora integrada por RM, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), con el apoyo de diputados del Partido Panameñista.

El nuevo consejo estará integrado por el presidente de la Asamblea, quien ejercerá como Gran Maestre de la Orden; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, como canciller; el secretario general o subsecretario, como vicecancilleres; el asesor del presidente y el director de Protocolo y Ceremonial Legislativo, quien actuará como Guardián de la Orden.

Más tiempo para hablar

El pleno también aprobó aumentar de 30 a 45 minutos el periodo de incidencias, espacio utilizado por los diputados para plantear denuncias y abordar asuntos políticos y comunitarios.

Las intervenciones continuarán limitadas a cinco minutos por diputado.

La propuesta contó con el respaldo de Raúl Pineda, del PRD; Francisco Brea, del Partido Panameñista, y Didiano Pinilla, de CD, entre otros.

El panameñista José Luis Varela adelantó que votará a favor del proyecto en tercer debate porque, en su opinión, el paquete contiene “más avances que retrocesos”.

Diputado José Luis Varela. LP/Elysée Fernández

Sin embargo, Varela reconoció que hay disposiciones que deben ser revisadas. Entre ellas, la que permite contabilizar como asistencia las actividades oficiales de los diputados en sus circuitos.

También cuestionó que se haya eliminado la propuesta que impedía a los diputados nombrar a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.