De ‘Golden Boy’ de la CIA a enemigo de Estados Unidos: el rol de Noriega en ‘El colapso de Panamá’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una herida que marcó a toda una generación. El colapso de Panamá, narrado desde el periodo conocido como “el noriegato”, es el eje que explora el abogado, periodista y escritor Fernando Berguido, en su más reciente obra, cuyo punto más doloroso llega con la invasión de Estados Unidos (EUA) a Panamá en 1989, con la excusa de “poner fin a la dictadura militar”.

De Golden boy y uno de los aliados favoritos de la Agencia Central de Inteligencia de EUA (CIA, por sus siglas en Inglés) en América Latina, Berguido explica que el entonces dictador Manuel Antonio Noriega pasó a ser alguien incómodo para el gobierno estadounidense.

La presentación de su libro, El colapso de Panamá, realizada este viernes 15 de agosto en el marco de la Feria Internacional del Libro 2025, reabrió el debate sobre las heridas que dejaron las desapariciones, asesinatos y represiones que caracterizaron al régimen de Noriega, pero también el triste costo que pagó el país con su derrocamiento y las centenares de muertes y desapariciones que dejó la invasión militar estadounidense.

“El colapso de Panamá se concentra en los últimos 5 años de la dictadura militar, que se conoce como ‘el noriegato’. Noriega asume el control de las Fuerzas de Defensa (...) y todo el proceso en que va perdiendo la buena relación que tenía con Estados Unidos, porque salen a relucir sus vinculaciones con el narcotráfico”, explico Berguido durante la presentación, que contó con la participación de invitados especiales como Gabriel Silva, exdiputado de la República y Laura Puertas, directora de noticias de Medcom.

En sus páginas, Berguido penetra en las entrañas del poder ejercido por Noriega, a través de testimonios de protagonistas que conocieron al fallecido dictador. También complementa con testimonios del lado estadounidense y archivos desclasificados por EUA, luego de 35 años de la invasión.

“Se lee como una novela accesible a jóvenes y adultos. Pero no es una novela. Es historia panameña mezclada con política, acción y drama”, ponderó Silva, quien no pudo retirarse sin preguntar a Berguido: “¿se pudo haber evitado, se justifica la invasión?”

“De que se pudo haber evitado, se pudo haber evitado. Es una respuesta contundente. ¿Si hubiéramos salido de la dictadura sin la invasión?, esa es otra pregunta y es uno de los acertijos que deja la historia (...)" , respondió Berguido, al asegurar que la obra abarca el desenlace final de la dictadura, ligado a la invasión.

Para complementar la obra con testimonios, Berguido presenta entrevistas inéditas con personajes como el exmilitar panameño, Rubén Darío Paredes; el exjefe del Ejercito Sur de EUA, Marc Cisneros o uno de los negociadores estadounidenses para que Noriega dejara el poder, Michael Kozak.