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    Asamblea Nacional

    De la IA a la querella penal: diputados pretenden eliminar la prohibición que les impide demandar a quien los cuestione

    Diputados aprovecharon el debate de un proyecto sobre inteligencia artificial para plantear el regreso de la vía penal contra quienes cuestionen a funcionarios.

    Eliana Morales Gil
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    La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (AN) admitió una propuesta legislativa que penaliza a quien utilice la inteligencia artificial para afectar la honra o dignidad personal, propuesto por la diputada oficialista Dana Castañeda.

    +info

    Asamblea debatirá el derecho al olvido penal y penas por contenido falso creado con IA

    En esa sesión, celebrada este miércoles 26 de agosto en el salón Azul del Palacio Justo Arosemena, se reactivó una vieja aspiración de algunos diputados: eliminar la prohibición que impide a los funcionarios públicos recurrir a la vía penal para perseguir a aquellos ciudadanos que presuntamente les han calumniado o afectado su honor.

    De la IA a la querella penal: diputados pretenden eliminar la prohibición que les impide demandar a quien los cuestione
    Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

    La prohibición, consignada en el artículo 178 del Código Penal, establece que “no constituyen delito contra el honor, entre otras situaciones, las discusiones, críticas y opiniones sobre los actos u omisiones oficiales de los servidores públicos, relativos al ejercicio de sus funciones”, lo que en la práctica blinda de la vía penal -más no de la civil- a quien critica la gestión de un funcionario.

    Luis Eduardo Camacho, secretario de la comisión y copartidario de Castañeda, trajo el tema a discusión. Pronto encontró el respaldo de Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Julio De la Guardia, de Cambio Democrático (CD).

    De la IA a la querella penal: diputados pretenden eliminar la prohibición que les impide demandar a quien los cuestione
    Dana Castañeda, diputada de la Asamblea Nacional y proponente del proyecto. LP/Elysée Fernández

    La iniciativa de Castañeda propone castigar con cárcel el uso “malicioso” de la inteligencia artificial para fabricar contenido falso.

    La iniciativa incorpora el artículo 195-A al Código Penal y castiga con cárcel de tres a seis años a quien, mediante inteligencia artificial, clonación de voz, manipulación de imagen o cualquier tecnología análoga, cree, altere, publique, difunda o comercialice contenido digital que reproduzca el rostro, la voz o la apariencia de una persona real sin su consentimiento, cuando ese contenido tenga capacidad de dañar el honra o la dignidad.

    Aunque el proyecto no alude al artículo 178 del Código Penal, ya los diputados advirtieron que modificarán el proyecto de Castañeda para incluirlo.

    De la IA a la querella penal: diputados pretenden eliminar la prohibición que les impide demandar a quien los cuestione
    Benicio Robinson, diputado del PRD; y Luis Eduardo Camacho, diputado de RM. LP/Elysée Fernández

    Contra los medios

    La sesión se convirtió en un espacio para que los diputados hicieran catarsis contra los medios de comunicación.

    Camacho se quejó del largo proceso que implica una demanda civil cuando un funcionario considera que se ha afectado su honor y, por ello, propuso habilitar la vía penal.

    “Quiero verlos presos”, dijo. Luego, dirigiéndose a la proponente, Dana Castañeda, anunció: “Voy a utilizar su proyecto para eliminar esa prohibición. Sé que me van a atacar. No me importa. Hay que tumbar esa prohibición absurda y violatoria de los derechos humanos”.

    En términos similares, se pronunció Robinson.

    De la IA a la querella penal: diputados pretenden eliminar la prohibición que les impide demandar a quien los cuestione
    Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

    Contó que ha sido blanco de “calumnia, injuria” más que ningún otro diputado, y recordó que él mismo votó a favor de la ley que impide a los funcionarios públicos demandar penalmente por calumnia e injuria. “Apoyé yo, pensando que la ley... podía sacar que los funcionarios públicos no estuvieran demandando penalmente a ningún periodista ni a nadie natural”, añadió.

    El diputado calificó la norma vigente de discriminatoria y pidió que se derogue: “Esta es una ley que debió haberse declarado inconstitucional, porque no debe haber fuero ni privilegio... No puede ser que los funcionarios públicos tengan una legislación de calumnia diferente. Significa que los funcionarios públicos realmente solamente valen para lo civil y para lo penal no valen absolutamente nada”.

    Aun así, pidió que el proyecto no se lea como un ataque a la prensa.

    De la IA a la querella penal: diputados pretenden eliminar la prohibición que les impide demandar a quien los cuestione
    Julio De la Guardia, diputado de Cambio Democrático. LP/Elysée Fernández

    Al final de la sesión la propuesta de Castañeda fue prohijada con ocho votos a favor y uno en contra. Es decir, será discutida en primer debate.

    La única diputada que se abstuvo fue Alexandra Brenes, de la bancada Vamos.

    Brenes advirtió que uno de los artículos de la propuesta es contradictorio.

    De la IA a la querella penal: diputados pretenden eliminar la prohibición que les impide demandar a quien los cuestione
    Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

    Robinson vs periodistas

    Robinson, que además es el presidente del PRD, se ha caracterizado por su hostilidad a los medios de comunicación. Ha presentado dos demandas civiles contra Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) y algunos de sus periodistas.

    En una ocasión, se quejó por el uso de una fotografía, alegando la ley de protección de datos personales. Por esa razón, en 2023, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) multó a La Prensa por publicar la foto de Robinson en una nota periodística sobre sus negocios con el transporte y los cupos que otorga la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, alegando que el diario no acreditó el uso “lícito” del material fotográfico.

    El diputado de Bocas del Toro también demandó por calumnia e injuria al reportero radial Ronald Acosta de Chiriquí, a raíz de unos comentarios que este hizo en su programa Proyección Social.

    De hecho, logró imponerle un secuestro judicial por 121 mil dólares al periodista, razón por la que un juzgado ordenó a la Alcaldía de Boquete retener los emolumentos de Acosta provenientes de un contrato de servicios profesionales por $600 mensuales.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

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