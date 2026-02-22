De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Jaime Caballero, uno de los dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), investigado por el Ministerio Público, enfrentó dos audiencias en siete días que redefinieron su situación procesal y permitieron un cambio en las medidas cautelares.

De la cárcel La Nueva Joya, en la capital, pasó a arresto domiciliario en su casa en Boquete, Chiriquí. Este podría ser el resumen del resultado de las dos audiencias en dos casos distintos que le siguen las autoridades judiciales.

Jaime Caballero, dirigente del Suntracs, en su casa en Boquete, Chiriquí. Foto: Tomada de SuntracsPanama en X

Al tratarse de dos procesos distintos en jurisdicciones diferentes (Panamá y Chiriquí), el sistema penitenciario no podía ejecutar su salida mientras en ambas causas se mantuviera vigente la medida de detención provisional. La modificación simultánea de las medidas cautelares permitió finalmente su traslado a arresto domiciliario.

Caballero, quien hasta hace algunos meses era el principal líder y vocero del sindicato en Chiriquí, llegó a su casa en Boquete el pasado sábado 21 de febrero. En un video divulgado por el Suntracs en Instagram, se le observa en un área rural rodeada de árboles, abrazado con un miembro de su familia y custodiado por al menos cinco miembros de la Policía Nacional (PN).

“Saludos a todos. Acabamos de llegar a la casa. Gracias por la solidaridad dentro y fuera del país. Seguimos luchando”, dice Caballero mientras en una mano sostiene una taza de café y, en la otra, un pedazo de pan.

Primera audiencia: Panamá

Primero, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, en una audiencia que se desarrolló el viernes 13 de febrero, le revocó la detención provisional en el caso que se le sigue por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales, proceso que adelanta una fiscalía especializada contra la delincuencia organizada.

La teoría de la fiscalía en este caso se sostiene en que Caballero habría recibido múltiples transferencias desde cuentas del sindicato en el Banco Nacional de Panamá, autorizadas por sus dirigentes, que posteriormente depositó en su cuenta personal del Banco General y fraccionó para entregarlas a terceros.

Sus compañeros del sindicato, Saúl Méndez y Abdiel Bethancourt, habrían autorizado estas transacciones, de acuerdo con un informe financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Méndez, exsecretario general del Suntracs, también es investigado por este caso, pero se encuentra prófugo.

Segunda audiencia: Chiriquí

La segunda audiencia a Caballero se desarrolló en Chiriquí. La jueza de garantías Rita Williams también le decretó arresto domiciliario por el proceso que se le sigue por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública, contra la personalidad jurídica del Estado y contra los servidores públicos.

“Después de escuchar a las partes intervinientes, (la jueza) consideró que es la medida más cónsona, toda vez que, al imputado se le decretó recientemente la citada medida restrictiva por otro proceso que mantiene en la ciudad capital”, se lee en un comunicado del Órgano Judicial.

La génesis de este caso tiene como base hechos ocurridos en mayo de 2025, cuando Caballero y miembros del Suntracs intentaron cerrar la carretera Interamericana, en el tramo correspondiente a Bugaba, Chiriquí, en protesta contra la Ley 462 que reformó el sistema de jubilaciones y pensiones de la Caja de Seguro Social.

Por el caso de blanqueo de capitales, recientemente le fue cambiado el arresto domiciliario que pesaba sobre Genaro López por reporte periódico los viernes de cada semana. La decisión se tomó en una audiencia celebrada el pasado 6 de febrero.

La jueza Ninoska Montero consideró que en su caso no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.