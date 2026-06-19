De los refrigerios a las cabinas de interpretación: así se distribuirán los $9.2 millones para la OEA y el Bicentenario

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El pasado 16 de junio, cuatro días antes de que iniciaran los actos conmemorativos, el gobierno panameño autorizó la contratación, por $9.2 millones, de las empresas Festieventos, S.A. y Magic Dreams, S.A. para que asuman la organización de todos los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, del 20 al 26 de junio.

Ello incluye la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que celebrará su quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones del 22 al 24 de junio, en el centro de convenciones Atlapa.

Estos eventos implican que, durante una semana, Panamá será escenario de actividades de alto nivel que requerirán atenciones a delegaciones oficiales, organismos internacionales y representantes de los Estados miembros. La Cancillería anunció que vendrán 97 delegaciones y cinco jefes de Estado. Por la OEA estará su secretario general Albert Ramdin, que el próximo domingo participará en un panel sobre el futuro del multilateralismo con sus antecesores Luis Almagro y José Miguel Insulza.

🌎 ¿Cuál es el futuro del multilateralismo en las Américas?



📢Únete a este diálogo de alto nivel con líderes clave de la región: Albert R. Ramdin @SG_OEA_OAS, Secretario General de la #OEA; Luis Almagro @Almagro_OEA2015, Secretario General de la #OEA 2015-2025, y José Miguel… pic.twitter.com/fyLc9v4iyp — OEA (@OEA_oficial) June 19, 2026

La OEA aceptó el “ofrecimiento” del gobierno de José Raúl Mulino para ser sede de la Asamblea General hace un año, el 27 de junio de 2025. No obstante, no fue hasta el 16 de junio de 2026 cuando el Consejo de Gabinete autorizó la contratación directa, por la vía excepcional, del Consorcio Panamá, un holding accidental integrado por Festieventos y Magic Dreams.

El contrato incluye prácticamente todo: recepciones, banquetes, acreditaciones, intérpretes, tarimas, transmisiones, toldas y todo el montaje (mobiliario, equipos de sonido, materiales, etc.) para la celebración de la sesión plenaria de la OEA, incluida una mesa en forma de “U” con capacidad suficiente para acomodar a 33 delegaciones y toldas suficientes para hacer un “camino” de la Cancillería al Teatro Nacional ($35,000) y el Sheraton con Atlapa ($75,000). Así, en caso de lluvia, nadie se moja.

La información está consignada en la propuesta escrita que Maribel Gamallo, representante legal de Consorcio Panamá, presentó a la Cancillería el 30 de abril pasado.

Los mayores gastos corresponden a la alimentación.

Proveer dos refrigerios al día (uno en la mañana y otro en la tarde), por cinco días para 1,500 personas, tendrá un costo total de $150,000. A eso hay que sumar la estación de café: $87,500.

La cena de bienvenida, para 200 personas, fue cotizada en $70,000; es decir, $350 por persona. No se conocen detalles, salvo que estará compuesta por nueve bocadillos salados y tres dulces, y el precio incluye el servicio de los saloneros, la “ambientación” y la decoración.

También habrá un almuerzo para los jefes de Estado y cancilleres en la Presidencia de la República. Se calcula que acudirán 40 personas y costará $50,000 ($1,250 por comensal). Paralelamente, se servirá otro almuerzo en el Salón Padre Guardia Jaén del Ministerio de Relaciones Exteriores para los jefes de delegación (en total, se espera a 100 comensales), presupuestado en $60,000, es decir, $600 p/p.

El almuerzo para las primeras damas y acompañantes (en total, unas 60 personas) se servirá en un restaurante y se calcula que costará $25,000 (poco más de $416 p/p).

Extracto de la Resolución de Gabinete No. 53 del 16 de junio de 2026, que aprueba la contratación, mediante procedimiento excepcional, de Consorcio Panamá, integrado por Festieventos y Magic Dreams.

También se ha cotizado la escenografía de la sesión plenaria y otra para el Salón La Huaca, por $175,000 y $275,000, respectivamente.

Un gasto recurrente son las cabinas dobles de interpretación, distribuidas en varios salones y eventos: hasta $755,000. Esto incluye las cabinas, las sillas, las consolas, los audífonos, el sistema multicanal, los monitores, los micrófonos y otros equipos. Por el servicio de seis intérpretes se pagarán $60,000.

Otro renglón consiste en las “construcciones temporales” para oficinas de varios funcionarios del gobierno en Atlapa: $190,000. El mobiliario que se utilizará en la que ocupará el presidente José Raúl Mulino costará $25,000. Poco menos costará la del canciller Javier Martínez Acha ($17,000).

El montaje y la organización de un foro de líderes grupales, el 25 de junio en el Teatro La Huaca, tendrán un costo de $275,000, igual que una conferencia ministerial de la Junta de Gobernanza, que se realizará ese mismo día.

Igualmente, se ha destinado $75,000 para la limpieza.

En Panama Compra no consta que el contrato haya sido firmado y refrendado entre las partes.