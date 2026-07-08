De ‘propaganda occidental’ califica la embajada de Rusia la historia de Dante en Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Artemiy Nosach, tercer secretario de la Embajada de Rusia en Panamá, aseguró que su relato contiene numerosas afirmaciones falsas y alejadas de la realidad.

La Embajada de Rusia en Panamá rechazó el relato del joven panameño que contó a La Prensa sobre su participación en la guerra de Ucrania, luego de ser enrolado por reclutadores rusos cuando se encontraba —por casualidad y sin dinero— de visita en Berlín.

Artemiy Nosach, tercer secretario de la misión diplomática, cuestionó la veracidad de lo ocurrido a Dante (como fue nombrado en las notas periodísticas, por razones de seguridad), reclamando que se trata de “una historia inventada” e irreal, y directamente acusó a La Prensa de reproducir “propaganda occidental sobre el conflicto”.

Nosach fue contactado por La Prensa este miércoles; el día anterior, en la cuenta de Instagram @embruspan, la embajada rusa descalificó el trabajo periodístico, señalando que era parte de un “menú de mentiras”. En ese post no mencionó en qué consistía su inconformidad o cuál era la información supuestamente inexacta.

Cuando La Prensa se puso en contacto con la embajada en la mañana de este miércoles, respondió Nosach.

En primer lugar, el diplomático objetó la ilustración utilizada: según él, se trata de un mapa con errores geográficos. “Desaparecieron países enteros”, como Dinamarca y Suecia, además de la provincia rusa de Kaliningrado, reclamó.

Lo que sí reconoció como “correcto” es que Crimea aparecía en un mapa identificado como territorio ruso, “y eso sí lo apreciamos”.

Parte del conflicto armado entre Rusia y Ucrania se origina en una disputa territorial, con el gobierno de Vladimir Putin ordenando en 2022 la invasión total del país vecino, tomando por la fuerza el control de regiones como el Donbás, luego de que ya en 2014 se había anexado Crimea.

Dante relató a La Prensa que sus reclutadores lo sacaron de Alemania por tierra, en un camión, junto a medio centenar de personas (inmigrantes, mercenarios, etc.) que también habían sido contactadas “para pelear” en favor de Rusia.

La travesía fue refutada por el diplomático: “Hay controles migratorios muy estrictos entre Polonia y Bielorrusia... No puede pasar ni una mosca desapercibida”.

El relato de Dante incluye un vuelo en un avión militar de cuatro motores que sobrevolaba una zona de guerra (el Donbás), desde el que fue obligado a lanzarse en paracaídas en medio de disparos y explosiones. Nosach cuestionó esta versión al señalar que el último accidente aéreo registrado en esa zona ocurrió en enero de 2024, cuando un avión ruso IL-76 fue derribado en Bélgorod, y que no existe un registro público de otro incidente con esas características.

“Le aseguro que, si de verdad hubiera pasado algo por el estilo, muchísimos medios, tanto ucranianos como rusos, habrían escrito algo sobre el tema”, agregó.

Pero Dante nunca aseguró que el avión en el que viajó fuera derribado. De hecho, no sabe qué ocurrió o a dónde se dirigió la nave luego de saltar.

El diplomático también cuestionó el recorrido que, según Dante, siguieron los jóvenes reclutados por localidades del este de Ucrania. Sostuvo que ese itinerario no era compatible con la geografía de la zona y atribuyó las inconsistencias a un supuesto desconocimiento del terreno.

“Pareciera que la persona que conversaba con ustedes, ni el periodista que conversaba con él, tienen buen conocimiento de la geografía de la región”, expresó el funcionario.

También le pareció inverosímil que Dante caminara mil kilómetros al día. Según sus cálculos, eso no es posible, porque hay muchas zonas boscosas y con nieve.

Nosach insistió en que las observaciones de la embajada no responden únicamente a diferencias de interpretación sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino a lo que considera inconsistencias en hechos narrados por Dante.

Uno de los principales señalamientos estuvo relacionado con la descripción de los supuestos combates en Donetsk. Nosach afirmó que la ciudad “está 100 % controlada” por Rusia desde su incorporación tras los referéndums celebrados en septiembre de 2022 —una anexión rechazada por la mayor parte de la comunidad internacional— y sostuvo que la línea del frente se encuentra a varios kilómetros de distancia.

“Imaginar siete semanas de combates callejeros en Donetsk, ni hablar de los casos de canibalismo que se describen allá, esto es totalmente falso”, manifestó.

El funcionario aseguró que la vida en Donetsk transcurre con normalidad. “Allá todo vive bastante pacífico y allá no hay ningún combate. Incluso se organizan regularmente eventos con participación de visitantes internacionales”, afirmó.

Otra de las objeciones del representante ruso se dirigió al campamento militar en el área de Chernóbil, mencionado en el relato de Dante. Según él, las fuerzas rusas abandonaron el norte de Ucrania en 2022 y negó que exista una base militar en esa zona.

Al cierre de la llamada, Nosach subrayó que para la embajada resulta “muy claro” en beneficio de qué intereses fue difundida la serie de artículos. También advirtió que, si no quedaba conforme con esta nota, enviaría una réplica.

Lea la primera entrega de “Dante en Ucrania” aquí.

La Prensa se mantiene en la veracidad de la crónica, como fue publicada, basada en la experiencia de un joven panameño reclutado en Berlín, que estuvo en la zona del conflicto ruso-ucraniano desde diciembre de 2025 y que logró salir con vida por Bielorrusia en marzo de 2026.