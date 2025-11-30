De Taipéi a Panamá: diputados emiten informe de su agenda tras la tormenta por su viaje

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Después de la tormenta que ocasionó el viaje de ocho diputados de distintas facciones políticas a Taiwán, el grupo emitió un comunicado conjunto en el que detallan punto por punto la agenda de actividades en Taipéi. Los políticos aseguran que la misión de cuatro días se desarrolló “de forma transparente” y con una agenda “amplia y altamente productiva”, que incluyó reuniones con autoridades políticas taiwanesas, visitas a parques tecnológicos y encuentros con empresas, estudiantes y panameños residentes en la isla.

Según el documento, la delegación sostuvo una reunión en el Yuan Legislativo con su presidente y parlamentarios de diversos partidos, donde conversaron sobre modelos de transparencia, participación femenina y buenas prácticas institucionales. Los diputados plantean que estos intercambios fortalecen la democracia y aportan insumos para la labor legislativa en Panamá.

Comunico al país con total transparencia nuestra agenda realizada en Taiwán esta semana. Para este viaje no se utilizaron fondos del Estado, ni viáticos. pic.twitter.com/M7OuAWD1Qm — Yamireliz Chong (@YamirelizChong) November 30, 2025

Así fue la agenda

La agenda, de acuerdo con la nota de prensa, también incluyó recorridos por parques científicos y tecnológicos, así como por instalaciones vinculadas a la industria de semiconductores. De acuerdo con la delegación, Panamá podría jugar un rol estratégico en esa cadena global por su ubicación geográfica y por el creciente interés de estudiantes panameños en formarse en esa área. En estos encuentros, señalan que identificaron oportunidades de innovación para el país.

Otro punto del viaje se completó con las reuniones con empresas taiwanesas y funcionarios gubernamentales. Los diputados afirmaron que conversaron sobre retos y posibilidades de cooperación en ámbitos educativo, tecnológico y comercial. Además, indicaron que fueron recibidos en el palacio presidencial por la vicepresidenta de Taiwán, Bi-Khim Hsiao.

Los ocho diputados panameños que viajaron a Taiwán posan en las oficinas de la Administración de Comercio Internacional de Taiwán. Tomada de redes sociales.

El comunicado destaca que Taiwán es actualmente el segundo destino de las exportaciones panameñas, especialmente de productos como banano, café, camarón y derivados del mar. Para los diputados, potenciar ese intercambio podría generar beneficios económicos concretos para el país.

La delegación también sostuvo un encuentro con panameños residentes en Taiwán, en su mayoría estudiantes becados que cursan carreras en áreas de tecnología y semiconductores. Según el documento, los jóvenes expresaron su entusiasmo por aplicar sus conocimientos en Panamá, pero también manifestaron su preocupación por el reconocimiento de sus títulos y la renovación de pasaportes.

Reafirman respeto a la separación de poderes

Ante las críticas por la naturaleza del viaje, los diputados incluyeron un segmento específico sobre su rol constitucional. “La conducción de las relaciones exteriores es competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo”, recuerda el comunicado, en un intento por aclarar que su visita no interfiere en la política exterior del país.

Sostienen que actuaron bajo el Código de Ética Parlamentaria y que el viaje “no implica ni influye” en decisiones que les corresponden como diputados. Añaden que su compromiso es actuar con “absoluta neutralidad” y priorizar el bienestar de los panameños.

“Esta delegación expresa su disposición de compartir estos y otros hallazgos con el Órgano Ejecutivo y reafirma que su compromiso es y será actuar con absoluta neutralidad, siempre priorizando el bienestar de los panameños y en el interés superior de nuestra Nación, añade el comunicado.

Los ocho diputados que viajaron a Taiwán son: Ronald De Gracia, de Realizando Metas (RM); Betserai Richards y Ernesto Cedeño, de Seguimos; Yamireliz Chong, Eduardo Gaitán y Jhonathan Vega, de la bancada Vamos y Julio De la Guardia y Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD). Además manifestaron su disposición de compartir los hallazgos del viaje con el Órgano Ejecutivo y reiteraron que sus actuaciones se alinean con el interés nacional.

Crisis diplomática

El periplo desató malestar en el seno del Ejecutivo, ya que el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez Acha advirtieron varias veces que la conducción exterior del país la decide el Ejecutivo. El mandatario incluso fue más allá. Denunció una presunta injerencia extranjera en las decisiones internas de Panamá.

“Sé que ese viaje a Taiwán está auspiciado por… buscando prender un tamborito aquí, en Panamá, entre la relación de China y Panamá. No lo voy a permitir”, aseguró.

“No voy a permitir que traigan a Panamá un problema que no es de Panamá. No vamos a permitir que esa fuerza externa de atracción nos lleve a un problema que… resuélvanlo allá, en Washington, no en Panamá”, añadió.

Un día antes de sus palabras, el embajador de Estados Unidos Kevin Marino Cabrera dijo que lo del viaje “es una decisión propia” de cada diputado y cuestionó la actuación de la embajada china por pedirle a los diputados que desistieran de la gira. “Quizá ellos no están acostumbrados a la democracia... Sé que vienen de un país comunista... Quizá pueden aprender que aquí en Panamá hay democracia y las personas hacen sus propias decisiones”, resaltó Cabrera.