Declaración conjunta difiere en español e inglés: soberanía panameña no aparece en versión de Estados Unidos

Pese a que en un comunicado conjunto en español el presidente panameño, José Raúl Mulino, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconocen la soberanía “irrenunciable” de Panamá sobre el Canal de Panamá y sus áreas adyacentes, este concepto no aparece en la versión difundida en inglés.

De hecho, en el comunicado en inglés publicado este martes por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, no se hace mención alguna a la soberanía panameña sobre la vía acuática.

Hegseth se encuentra en Panamá en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países. Incluso antes de regresar a la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con retomar el control del Canal, alegando una supuesta influencia de China en su administración.

Sobre la visita del secretario Hegseth, se divulgó una declaración conjunta que resume los temas tratados durante la reunión bilateral sostenida en la mañana del martes entre el presidente Mulino y el alto funcionario estadounidense.

Declaración Conjunta entre el Presidente Mulino y el Secretario Hegseth después de la Reunión Bilateral en el Palacio de las Garzas. pic.twitter.com/C6NhSWdRaL — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) April 9, 2025

No obstante, la versión en inglés del Departamento de Defensa incluye menciones que no aparecen en el comunicado en español, como el apoyo como firmante de Ricaurte Vásquez, administrador general de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Además, esta versión señala: “En reconocimiento de la obligación del Tratado respecto al pago de peajes y otros cargos en el marco de Neutralidad, la República de Panamá y los Estados Unidos de América trabajarán, según lo establecido, en un mecanismo de compensación por dichos pagos, de conformidad con los marcos legales y constitucionales de ambos países: First and Free (Primero y Libre)”. Esta frase, así como el concepto de compensación, no es mencionado en la versión en español.

Asimismo, la versión en inglés especifica acuerdos recientes, como el firmado entre el Comando Sur de Estados Unidos y la ACP para cooperar en materia de ciberseguridad, otro punto que no figura en el comunicado en español.

La versión en inglés omite mención a la soberanía 🇵🇦 sobre el Canal e inserta la frase "First and Free" (paso expedito y gratuito). Además se refiere a "joint-use locations" (uso conjunto de sitios?) y la firma de MoU entre ACP y Southcom para ciberseguirdad. Problemático es poco — Alonso E. Illueca (@alonsoillueca) April 9, 2025

