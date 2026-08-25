Declaran estado de emergencia por el fenómeno de El Niño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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‘Se supone que en octubre, noviembre y diciembre alcanza el pico de las temperaturas en el Pacífico ecuatorial, eso hace que tengamos la entrada anticipada de la temporada seca’, afirmó la directora del Imhpa, Luz Graciela de Calzadilla.

El Gobierno de Panamá declaró estado de emergencia por los efectos que ya está causando el fenómeno de El Niño. La decisión fue tomada este martes 25 de agosto en Consejo de Gabinete.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, destacó que la declaratoria de emergencia nace de la necesidad de estar preparados para lo que pueda registrarse con El Niño en los próximos meses. La titular de gobierno afirmó que se busca estar preparados no solo en materia de inundaciones, sino también ante las complejidades que trae el fenómeno en cuanto a sequía y sus efectos en la producción nacional.

Montalvo afirmó que la declaración de estado de emergencia tiene la finalidad de estar listos para cuando se requiera intervenir contar con los recursos.

Ante los efectos del fenómeno de El Niño, se declara el estado de emergencia. En conferencia de prensa, la ministra, junto al Gabinete de Riesgo, informó sobre las acciones que se desarrollan para atender la emergencia, reducir sus impactos y proteger a la población. pic.twitter.com/8028hzqbT2 — Ministerio de Gobierno de Panamá (@MinGobPma) August 25, 2026

Sobre los efectos que ya está sintiendo el país por El Niño, la directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), Luz Graciela de Calzadilla, recordó que la entidad declaró la llegada al país del fenómeno el pasado 12 de mayo.

Recordó que El Niño trastoca el clima con aumento de lluvias en el Caribe panameño y una disminución importante en el Pacífico.

Calzadilla explicó que las instalaciones meteorológicas, a lo largo y ancho del país, han registrado desde mayo, hasta lo que va de agosto, un déficit de precipitación en el Pacífico de hasta el 60%. Asimismo, indicó que este déficit hace complicada la situación en el sector agropecuario.

Del otro lado, dijo que en Bocas del Toro se ha registrado un 25% más de lluvia.

“Tenemos casi 11 cuencas hidrográficas en estrés hídrico. Es decir, que los niveles de los ríos están muy bajos. Tenemos complicaciones para las hidroeléctricas y para las potabilizadoras!, afirmó la directora del Imhpa.

Agregó que El Niño está en la categoría de muy fuerte y que la proyección es que se extienda hasta mayo de 2027.

“El Niño está en una categoría de muy fuerte y ha evolucionado muy rápido. Se supone que en octubre, noviembre y diciembre alcanza el pico de las temperaturas en el Pacífico ecuatorial, eso hace que tengamos la entrada anticipada de la temporada seca”, afirmó Calzadilla.

Por su parte, el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, dijo que la declaración de emergencia es para poder anticiparse a las acciones, las cuales ya se están tomando en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y Colón, debido a las lluvias.

Cuando se declara el estado de emergencia, el Gobierno dispone de la utilización del procedimiento especial de adquisiciones de bienes, servicios u obras, a fin de enfrentar las situaciones que se presenten. Es decir, simplifica los procedimientos administrativos y permite realizar contrataciones públicas directas.