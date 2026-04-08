Defensor del Pueblo: el pleno de la Asamblea entra en fase de elección

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sigue la pugna en la Asamblea Nacional por la elección del Defensor del Pueblo. El orden del día de la sesión plenaria de este miércoles incluye la elección y nombramiento de la persona que ocupará este cargo.

Cuatro diputados de la Comisión de Gobierno, entre los que se cuentan al presidente de este instancia, Luis Eduardo Camacho promueven un informe de minoría para que el pleno considere a los 33 aspirantes al cargo.

Este documento surge como una alternativa al informe de mayoría que recomienda una lista de siete aspirantes.

Shirley Castañeda y Luis Eduardo Camacho, diputados de Realizando Metas (RM). LP/Elysée Fernández

La decisión final recaerá en los 71 diputados, quienes deberán inclinarse por una de las dos posturas enfrentadas en torno al mecanismo de selección.

Orden del día del pleno de la Asamblea del 8 de abril de 2026.

Minutos antes de que el Legislativo iniciara el proceso de elección, el actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, retiró su candidatura a la reelección en el cargo.

Informe de mayoría

La jornada comenzó con la lectura del informe de mayoría, que recomienda al pleno escoger al próximo Defensor del Pueblo entre los siguientes candidatos: Joel Alexis De León Quintero, Rodrigo Alberto García Rodríguez, Joyce Janette Araujo Lasso, Venicia Clementina Chang Monterrey, José Antonio Collado Valencia, Meiky Luz Quintero Hernández y Alexander Rojas Figueroa.

Este documento fue impulsado por Roberto Zúñiga, Janine Prado y Luis Duke, de Vamos; José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), y Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Comisión de Gobierno de la Asamblea. LP/Elysée Fernández

Informe de minoría

Después, comenzó la lectura del informe de minoría. Este documento es respaldado por Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión; Shirley Castañeda, de Realizando Metas (RM); Didiano Pinilla, de Cambio Democrático (CD), y Jairo Bolota Salazar, del PRD.

Como ya se dijo, este grupo solicita que se escoja entre 33 aspirantes. Además pide rechazar el informe de minoría por “excluyente”.

Camacho funge como relator del informe de minoría.

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