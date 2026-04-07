Defensor del Pueblo: por qué la comisión filtró la lista y dejó fuera a Russo y Leblanc

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una alianza entre Vamos, Moca y un sector del PRD logró recortar la lista a 7 candidatos. El pleno podría revertir la decisión.

Cinco diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional se anotaron una victoria el lunes 6 de abril. Lograron que se aprobara una propuesta para depurar la lista de candidatos al cargo de Defensor del Pueblo que irá al pleno legislativo, donde se escogerá a la persona que en teoría debe velar por los derechos de los ciudadanos.

De esta manera excluyeron de la nómina al actual defensor Eduardo Leblanc, quien busca la reelección y a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo.

Comisión de Gobierno de la Asamblea. LP/Elysée Fernández

En cambio, la inesperada alianza entre Roberto Zúñiga, Janine Prado y Luis Duke, de Vamos; José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), y Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), respaldaron a siete candidatos.

Ellos son: Joel Alexis De León Quintero, Rodrigo Alberto García Rodríguez, Joyce Janette Araujo Lasso, Venicia Clementina Chang Monterrey, José Antonio Collado Valencia, Meiky Luz Quintero Hernández y Alexander Rojas Figueroa.

Así fue el debate

Todo ocurrió en un debate de al menos tres horas donde los comisionados citaron resoluciones, leyes, reglamentos y la Constitución, una y otra vez. Hubo recriminaciones, interrupciones, pullas y momentos en que el auditorio Carlos Titi Alvarado parecía a punto de estallar.

Predominaron expresiones como “jugarreta”, “lista cerrada”, “victoria pírrica”, “ungida”, y “juicio de quién sí y quién no”.

Comisión de Gobierno de la Asamblea. LP/Elysée Fernández

La inesperada alianza de los cinco se impuso a sus colegas Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión; Shirley Castañeda, de Realizando Metas (RM); Didiano Pinilla, de Cambio Democrático (CD), y Jairo Bolota Salazar, del PRD.

En el PRD, por lo visto, cada quien usó su propia brújula: Buchanan jaló para un lado y Salazar para el otro. Dos copartidarios, una sábana, pero cada uno la jaló hacia su esquina.

El bloque de Camacho y sus aliados proponía que se remitiera al pleno la lista de los 33 candidatos que cumplieron con los requisitos para el puesto. Tal cual, sin filtros.

José Pérez Barboni y Raphael Buchanan. LP/Elysée Fernández

Los argumentos

El bando de los cinco se amparó en la Ley 504 de 2025 que rige la Defensoría del Pueblo, particularmente en el artículo 8 de la norma, que le da la facultad a la comisión para “seleccionar” a los candidatos.

“¿Si empleamos casi 24 horas para un proceso de entrevistas a los candidatos, hicimos preguntas referentes a la materia y había personas que no pudieron responder sobre los principios de convencionalidad, ¿qué responsabilidad tenemos como comisión si no estamos filtrando a los mejores candidatos?”, preguntó Pérez Barboni.

Esa posición fue objetada por Salazar. “Quieren hacer una lista de nombres. Eso no es justo”, dijo. Enseguida anunció que no votaría por Leblanc ni por la candidata del gobierno. “Nadie es mejor que nadie”, añadió el diputado colonense.

La ungida

Se refería a Russo. El partido oficialista RM instruyó a sus diputados a votar por Russo. La exmagistrada de la Corte pasó a la historia política del país por ser ponente del fallo que anuló el proceso que seguía el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la compra de 19 radares a la empresa Selex Sistemi Integrati s.p.A., filial de Finmeccanica, por $125 millones, en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Era agosto de 2017. Esa decisión benefició al ministro de Seguridad Pública de la época: José Raúl Mulino, actual presidente de la República.

Agarrándose de la mención de la “candidata del gobierno”, Duke aprovecho para lanzar un dardo envenenado. “Si estamos hablando de injusticia, si se dice que no queremos respetar a los candidatos, creo que lo primero que hay que hacer es no lanzar selecciones políticas.”

Su compañera Janine Prado puso el dedo en la llaga cuando recordó el rol de la institución. Afirmó que la Defensoría del Pueblo debe “incomodar cuando toca” y no responder a intereses de ningún gobierno. Defendió que la comisión votara candidato por candidato.

La diputada Janine Prado afirmó que la Defensoría del Pueblo debe “incomodar cuando toca” y no responder a intereses de gobierno. Defendió una votación uno a uno para los 33 aspirantes, señalando que una lista completa perpetúa desigualdades y deja por fuera a quienes no tienen… pic.twitter.com/f0nBxENtKq — La Prensa Panamá (@prensacom) April 6, 2026

Su argumento: aprobar los 33 de un solo golpe no es equidad, es una cortina que protege a los que llegan con apellidos y contactos, y entierra a los que solo traen méritos.

La barra

El bloque que respaldaba la lista completa recibió el apoyo de varios diputados de distintos partidos que no forman parte de la comisión, pero que, argumento en mano, hablaron ante la audiencia.

Ellos fueron: José Luis Popi Varela, del Partido Panameñista; Manuel Cheng, de la bancada Seguimos; Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, y Dana Castañeda, de RM.

Varela fue el primero en subir al podio. Recordó que la Constitución exige seis requisitos para el puesto y que si se insistía en filtrar la lista en la comisión, se estaría agregando un séptimo requisito no contemplado. “Aprobar esto es un peligro para la democracia”, dijo.

De Izq a der: Diputados Manuel Cohen, Jorge Herrera y Ernesto Cedeño. LP/Elysée Fernández

En la recta final de la jornada apareció Jorge Herrera, presidente de la Asamblea. Llegó acompañado de su copartidario Francisco Panchito Brea y del diputado Manuel Cohen, de Cambio Democrático, entre otros.

Se sentó en la primera fila de las sillas dispuestas para los visitantes del auditorio.

No dijo nada. Se limitó a observar la escena en silencio. En las sillas del auditorio también estaban Crispiano Adames, del PRD, al igual que Lenín Ulate y Augusto Palacios, de Vamos; así como asesores del Legislativo; abogados, parte del equipo de trabajo de los diputados, entre otros.

De Izq a Der: Janine Prado, Roberto Zúñiga y Luis Duke, de la bancada Vamos. LP/Elysée Fernández

Por la magnitud del tema y el tono del debate, los ojos del Palacio Justo Arosemena se concentraron en la sesión de la Comisión de Gobierno. Fue el acontecimiento del día.

Después de las extensas exposiciones legales llegó el momento de la votación. Y como ya se sabe, el bloque de los cinco se impuso. El resultado: se aprobó enviar al pleno la lista de los siete aspirantes arriba mencionados. Mientras que los dos más sonados, Russo y Leblanc, quedaron descartados.

La estrategia de Camacho

Pero este escenario podría cambiar en cuestión de horas. Camacho y sus aliados ya anunciaron su estrategia: presentarán un informe de minoría ante el pleno para que se rechace la lista de los siete candidatos y en cambio se presente la de los 33 aspirantes.

Por eso tildó de “victoria pírrica” la movida de Vamos, Moca y el PRD disidente.

El desenlace de esta historia se podría conocer en las próximas sesiones del pleno de la Asamblea.