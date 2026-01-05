Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Rodríguez juró ante su hermano Jorge Rodríguez, quien fue reelegido como presidente de la Asamblea Nacional.

Delcy Rodríguez fue juramentada este lunes como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela ante la Asamblea Nacional, en un acto encabezado por Jorge Rodríguez, quien fue reelegido como presidente del Parlamento.

La juramentación se produce tras los bombardeos registrados en varias zonas del país y la posterior captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en una operación anunciada por Estados Unidos a inicios de enero.

Durante su intervención, Rodríguez afirmó que acudía al Parlamento en su condición de vicepresidenta ejecutiva del “presidente constitucional” Nicolás Maduro, y expresó “dolor por el sufrimiento causado al pueblo venezolano tras una agresión militar ilegítima”, así como por lo que calificó como el “secuestro” de Maduro y de la primera dama en Estados Unidos.

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano tras una agresión militar ilegítima. Vengo con dolor por el secuestro de dos compañeros en los Estados Unidos de Norteamérica: el presidente Nicolás Maduro y la primera dama del país, Cilia Flores”, expresó.

En su juramento, Rodríguez apeló a figuras históricas y simbólicas del chavismo y del ideario bolivariano.

“Juro, en nombre de todos los venezolanos y venezolanas, por nuestro padre libertador Simón Bolívar, guía y faro histórico del porvenir de Venezuela”, afirmó.

Asimismo, juró “por el comandante Hugo Chávez” y aseguró que no descansará hasta ver al país “en el pedestal de honor que le corresponde como una nación libre y soberana”.

“Juro por el pueblo de Venezuela no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo y la tranquilidad económica y social de nuestro país”, señaló.

Rodríguez también aseguró que su gestión se basará en los principios del Discurso de Angostura, y llamó a la unidad nacional frente a lo que describió como amenazas externas.

“Juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenazas contra la estabilidad y la paz de la nación”, dijo.

La juramentación ocurre en un contexto de máxima tensión internacional, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que no descarta un segundo ataque contra objetivos en Venezuela si persisten lo que calificó como amenazas a la seguridad estadounidense y regional.

Trump afirmó que la operación que derivó en la captura de Maduro fue “solo el inicio” de una estrategia para desmantelar estructuras vinculadas al narcotráfico y al terrorismo, aumentando la presión sobre el nuevo liderazgo chavista.

Igualmente, el presdiente Donald Trump manifestó que espera que Delcy Rodríguez actúe correctamente o terminará “peor que Nicolás Maduro”.

Analistas consideran que la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada representa un intento del oficialismo por mantener el control político e institucional, mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro inmediato del país y las acciones que podría adoptar Washington.