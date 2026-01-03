Panamá, 03 de enero del 2026

    Reacciones ante los bombardeos

    Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, exige fe de vida de Nicolás Maduro y su esposa tras confirmar ataques

    Katiuska Hernández
    Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, exige fe de vida de Nicolás Maduro y su esposa tras confirmar ataques
    Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. / Getty Images

    La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este 3 de enero de 2026 una agresión militar contra ese país y exigió de manera inmediata fe de vida del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, durante una llamada telefónica a medios oficiales.

    Las declaraciones de Rodríguez se dan horas después de los reportes de ataques en la ciudad capital, Caracas, y en los estados Aragua, Miranda y La Guaira.

    Rodríguez afirmó que los hechos han vulnerado la soberanía, la paz y la tranquilidad del país, y aseguró que se registraron víctimas entre la población civil.

    En su pronunciamiento, la vicepresidenta indicó que, por instrucciones del presidente Maduro, se ordenó activar de inmediato a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a la milicia y a los organismos de seguridad ciudadana, en una “perfecta fusión policial, militar y popular”, para la defensa integral de la patria.

    Señaló que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ya había sido instruido para ejecutar estas acciones y subrayó que “nadie va a vulnerar el legado histórico de Simón Bolívar”.

    En un comunicado el régimen de Nicolás Maduro declaró el Estado de conmoción exterior.

    Rodríguez llamó a una unidad nacional para proteger los recursos naturales, así como el derecho a la independencia y al futuro del país, rechazando cualquier “tutelaje externo” o intento de convertir a Venezuela en “colonia”.

    En ese contexto, reiteró su exigencia de prueba de vida de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

    Aseguró que Venezuela se mantiene en calma, mientras procesa el impacto de lo que describió como una agresión militar que habría dejado personas fallecidas y heridas.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

