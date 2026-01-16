Panamá, 16 de enero del 2026

    ENCUENTRO

    Delegación de congresistas estadounidenses visita la Asamblea Nacional

    José González Pinilla
    Congresistas de Estados Unidos en la Asamblea Nacional. Cortesía

    Una delegación de congresistas de Estados Unidos se encuentra de visita en Panamá y este viernes 16 de enero sostuvo una reunión con diputados de distintas bancadas en el Salón Azul de la Asamblea Nacional. El encuentro se desarrolló a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación.

    El diputado independiente Roberto Zúñiga, de la bancada de la coalición Vamos y miembros del Grupo de Amistad Panamá–Estados Unidos, informó que la delegación estuvo conformada por 14 congresistas y que durante la reunión se abordaron temas clave de la agenda bilateral.

    “Recibimos en la Asamblea Nacional a una delegación de 14 congresistas de los Estados Unidos, con quienes sostuvimos un diálogo franco y constructivo sobre nuestras propuestas en materia de transparencia, combate a la corrupción, lucha contra el narcotráfico, así como la propuesta de la inclusión de Panamá en el ‘Visa Waiver Program’”, señaló Zúñiga. Esta iniciativa busca que los ciudadanos panameños no requieran visa para ingresar a territorio estadounidense.

    El diputado destacó que es la primera vez que el Órgano Legislativo panameño recibe una delegación de congresistas de tal magnitud, lo que —según dijo— evidencia la relevancia del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera conjunta, en beneficio de nuestras naciones y en pro de la democracia”, agregó.

    Entre los congresistas estadounidenses presentes estuvieron Ed Case, demócrata por Hawái; Zac Nunn, republicano por Iowa; Lou Correa, demócrata por California; Carlos Giménez, republicano por Florida; y John Moolenaar, representante por el estado de Michigan.

    La reunión fue tramitada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá y contó con la participación de representantes diplomáticos. Por la parte panameña, además de Zúñiga, asistieron los diputados Yamireliz Chong, Luis Duke y Francisco Brea.

    José González Pinilla

