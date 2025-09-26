Panamá, 26 de septiembre del 2025

    CÓDIGO ELECTORAL

    Delegados Electorales piden eliminar fuero penal para su propia directiva

    José González Pinilla
    Delegados del Tribunal Electoral.

    El presidente de los Delegados Electorales, Fausto Fernández, solicitó al Tribunal Electoral (TE) que elimine el fuero penal electoral para la junta directiva de esa organización.

    Debate cerrado en la CNRE: aprueban limitar fuero penal electoral pese a oposición de partidos

    Fernández explicó que la semana pasada la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) aprobó una propuesta de modificación que deja sin fuero a los delegados electorales, excepto a los miembros de la directiva.

    Tras consultar con la junta directiva, añadió, se acordó pedir que esa excepción también sea eliminada.

    “Las razones más importantes son que todos somos delegados electorales, y la junta directiva solo tiene la función de dirigir, administrar y formar a los delegados”, señaló.

    “En los 35 años de la organización nunca se ha hecho uso de este fuero”, subrayó Fernández en la nota dirigida al magistrado Narciso Arellano, presidente del TE.

    La CNRE aprobó el pasado jueves 18 de septiembre, en una votación ajustada, reducir el número de personas que gozan de fuero penal electoral durante los periodos de comicios.

    Según la reforma, solo mantendrán esa prerrogativa:

    • los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos,

    • los candidatos,

    • los miembros de la directiva del cuerpo de delegados electorales,

    • los entes electorales de los partidos,

    • los miembros de las corporaciones electorales y

    • los funcionarios del Tribunal Electoral.

