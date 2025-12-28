Demuelen monumento chino en el Mirador del Puente de las Américas; Alcaldía de Arraiján defiende la decisión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El monumento chino en el mirador del Puente de las Américas fue removido durante la noche de este sábado 27 de diciembre, meses después de que miembros de la comunidad china de Panamá expresaran su preocupación ante los nuevos proyectos de la Alcaldía de Arraiján (Panamá Oeste), que incluían la remoción de dicha estructura.

Así se dio a conocer mediante videos difundidos en redes sociales, donde se puede apreciar el congestionamiento vehicular debido a los trabajos de remoción.

La remoción de las estructuras generó una reacción inmediata del cuerpo diplomático chino en Panamá, al punto de que la embajadora Xu Xueyuan acudió al mirador a altas horas de la noche.

Momentos en que la embajadora china en Panamá, Xu Xueyuan, llega al mirador luego de haber sido removido el monumento chino.

Video: Cortesíahttps://t.co/qs2gSw5Tbb pic.twitter.com/olp8IESVds — La Prensa Panamá (@prensacom) December 28, 2025

Por otro lado, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, señaló que la medida respondió exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad. Según explicó en un comunicado, el mirador presentaba riesgos estructurales, por lo que se decidió proceder con su remoción de manera preventiva.

El comunicado explica que la Dirección de Obras y Construcciones (DOYC) “constató el deterioro visible de la estructura principal, incluyendo bases corroídas, grietas en las instalaciones y zonas inestables, condiciones que representaban un peligro para visitantes y turistas".

La administración municipal sostuvo que actuó con un estricto sentido de responsabilidad, priorizando la seguridad ciudadana y evitando que infraestructuras en condiciones comprometidas pusieran en riesgo a familias, visitantes y turistas.

De igual forma, el excanciller panameño Jorge Eduardo Ritter, manifestó que la demolición del monumento “es un acto bochornoso y abyecto que debe llenar de vergüenza a quienes lo ordenaron”.

La demolición del monumento a la cultura china en el puente de las Américas es un acto bochornoso y abyecto que debe llenar de vergüenza a quienes lo ordenaron. Y los muy cobardes, para más vergüenza, lo hicieron un sábado en la noche. ¡Cuanta indignidad! — Jorge Eduardo Ritter (@JorgeERitter) December 28, 2025

Por su parte, la diputada de La Chorrera, Patsy Lee, de origen chino, afirmó que “pueden derribar un monumento, pero no la historia, ni la cultura, ni el intercambio comercial” y aseguró que “los panameños de ascendencia china seguimos trabajando para que Panamá avance”.

Son 171 años de presencia china en Panamá, desde la construcción del ferrocarril, legado de una comunidad pujante y trabajadora.

Pueden derribar un monumento, pero no la historia, ni la cultura, ni el intercambio comercial.

El arroz frito, el chow mein y el siu mai se quedan.

Con… pic.twitter.com/qsrXST5cXK — Patsy Lee (@patsyleer) December 28, 2025

En enero pasado, Peñalba, divulgó en redes sociales unas imágenes sobre cómo podría quedar el Mirador del Puente de las Américas.

En su momento, la Sociedad de Beneficencia Fa Yen, en una carta enviada a Peñalba, expresó su inquietud por la circulación de los bosquejos arquitectónicos, donde se observaba la ausencia de varias estructuras y monumentos que actualmente celebran la presencia histórica de la etnia china en Panamá.

“Consideramos que las mejoras se pueden realizar sin afectar la presencia de los monumentos. En materia de mejoramiento y embellecimiento, la Asociación China de Panamá ha indicado mediante correspondencia oficial al Municipio de Arraiján que cuenta con la disposición y los fondos necesarios para los trabajos de restauración y embellecimiento de los monumentos y ha expresado reiteradamente al Municipio su deseo de ejecutar las obras”, aseguraron.

Incluso, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al asunto durante su habitual conferencia de prensa del 24 de julio, luego de que un periodista de The Washington Post le planteara al mandatario la inquietud de la comunidad china en Panamá por el destino de este símbolo, debido a que la Alcaldía de Arraiján no había renovado el convenio que respaldaba la permanencia de las estructuras en el sitio.

Mulino aseguró que no tenía “nada que ver con eso” y se mostró a favor de su conservación: “Sería una gran lástima que ese bonito spot se pierda por locuras o por rigideces procedimentales o lo que sea. Yo creo que debe renovarse, pero es el criterio de alguien que admira el lugar, que es bonito, ciertamente”.

Además, descartó que ese mirador tuviera algo que ver con las tensiones China–Estados Unidos.

Este monumento fue realizado en el año 2004 para conmemorar los 150 años de la presencia china en Panamá.