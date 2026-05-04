Denuncian a Stefany Peñalba ante la Fiscalía Anticorrupción por caso de buses rotulados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una denuncia penal contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, por el presunto uso de fondos públicos para promover su imagen en buses municipales, fue presentada este lunes 4 de mayo ante la Fiscalía Anticorrupción.

La querella busca que se investigue la supuesta utilización de recursos de la Alcaldía para exaltar la figura de la alcaldesa en momentos en que rige una veda electoral, informó Abdiel González, del Movimiento Proyecto Arraiján.

“Es un hecho público y notorio lo que salió en diferentes medios de comunicación, donde abiertamente se demostró a través de videos que el rotulado que mencionan incluía su imagen [la de la alcaldesa] junto a la de otros estudiantes, y luego ella la borró antes de que llegara la Fiscalía Electoral”, explicó.

La denuncia de González, excandidato a diputado, surge luego de que la Fiscalía General Electoral realizara una serie de inspecciones, tras conocerse que los buses tipo coaster utilizados por el municipio estaban rotulados con el nombre y la fotografía de Peñalba.

Denuncia penal contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

En uno de los costados de los vehículos se observaba la imagen de la alcaldesa acompañada de dos estudiantes, mientras que en la puerta del conductor aparecía la leyenda: “Alcaldesa Stefany Peñalba”.

Buses con la imagen de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. El municipio puso en marcha el programa de transporte gratuito. Tomada de redes.

Personal de la Fiscalía Electoral acudió el viernes 24 de abril, pero no fue atendido por Peñalba. El lunes 27 de abril, realizaron una segunda visita y observaron que el rostro de la alcaldesa había sido cubierto con un emoji.

Fiscal electoral de Panamá Oeste, Marybi Ábrego, inspecciona los buses de la Alcaldía de Arraiján. Cortesía/FGE

Se comunicó con Peñalba así como con el equipo de la alcaldesa para conocer su versión, pero hasta el momento no ha respondido.