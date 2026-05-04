Panamá, 04 de mayo del 2026

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    ARRAIJÁN

    Denuncian a Stefany Peñalba ante la Fiscalía Anticorrupción por caso de buses rotulados

    José González Pinilla
    Denuncian a Stefany Peñalba ante la Fiscalía Anticorrupción por caso de buses rotulados
    Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján, muestra la transformación a través de sus redes sociales, donde su rostro en los buses fue reemplazado por un emoji de carita feliz. Foto tomada de Instragam

    Una denuncia penal contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, por el presunto uso de fondos públicos para promover su imagen en buses municipales, fue presentada este lunes 4 de mayo ante la Fiscalía Anticorrupción.

    +info

    Fiscalía Electoral inspecciona buses pero no logra ubicar a la alcaldesa Stefany PeñalbaFiscalía Electoral inspecciona Municipio de Arraiján tras polémica por buses con foto de Stefany Peñalba

    La querella busca que se investigue la supuesta utilización de recursos de la Alcaldía para exaltar la figura de la alcaldesa en momentos en que rige una veda electoral, informó Abdiel González, del Movimiento Proyecto Arraiján.

    “Es un hecho público y notorio lo que salió en diferentes medios de comunicación, donde abiertamente se demostró a través de videos que el rotulado que mencionan incluía su imagen [la de la alcaldesa] junto a la de otros estudiantes, y luego ella la borró antes de que llegara la Fiscalía Electoral”, explicó.

    La denuncia de González, excandidato a diputado, surge luego de que la Fiscalía General Electoral realizara una serie de inspecciones, tras conocerse que los buses tipo coaster utilizados por el municipio estaban rotulados con el nombre y la fotografía de Peñalba.

    Denuncian a Stefany Peñalba ante la Fiscalía Anticorrupción por caso de buses rotulados
    Denuncia penal contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

    En uno de los costados de los vehículos se observaba la imagen de la alcaldesa acompañada de dos estudiantes, mientras que en la puerta del conductor aparecía la leyenda: “Alcaldesa Stefany Peñalba”.

    Denuncian a Stefany Peñalba ante la Fiscalía Anticorrupción por caso de buses rotulados
    Buses con la imagen de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. El municipio puso en marcha el programa de transporte gratuito. Tomada de redes.

    Personal de la Fiscalía Electoral acudió el viernes 24 de abril, pero no fue atendido por Peñalba. El lunes 27 de abril, realizaron una segunda visita y observaron que el rostro de la alcaldesa había sido cubierto con un emoji.

    Denuncian a Stefany Peñalba ante la Fiscalía Anticorrupción por caso de buses rotulados
    Fiscal electoral de Panamá Oeste, Marybi Ábrego, inspecciona los buses de la Alcaldía de Arraiján. Cortesía/FGE

    Se comunicó con Peñalba así como con el equipo de la alcaldesa para conocer su versión, pero hasta el momento no ha respondido.

    José González Pinilla

    Editor

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