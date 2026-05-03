Denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción a la representante de Ancón, Yamireth Batista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exadministrador de la Junta Comunal aseguró que presuntamente utilizó dinero público para remodelación de casa y pago de fiestas.

Un grupo de vecinos de Ancón y exfuncionarios de la Junta Comunal decidió llevar a la esfera judicial las denuncias públicas que venían realizando desde hace varios meses contra la representante Yamireth Batista, del Movimiento Otro Camino (MOCA).

Presentaron una querella ante la Fiscalía Anticorrupción por supuestos malos manejos de fondos públicos. También interpusieron denuncias por presunto maltrato al personal de la junta.

Celma Moncada, abogada, explicó que la denuncia guarda relación con un presunto delito contra la vida y la integridad personal contra funcionarios.

En tanto, Aída Torres, vocera de un grupo de vecinos, indicó que el otro recurso presentado se refiere a casos vinculados con presuntos actos de corrupción. “Esta nueva representante, ya en poco tiempo, nos está dejando ver casos de corrupción”, aseguró Torres.

El exadministrador de la Junta Comunal, José Luis Barrera, reveló algunos detalles. Contó, por ejemplo, que estaba a cargo de las remodelaciones de las instalaciones de la junta comunal y que, supuestamente, la representante le habría ordenado remodelar su casa en Condado del Rey.

“Se le hizo la remodelación, se le puso aire y todo fue con los carros del Estado”, aseguró Barrera en entrevista a Radio Red.

“Con plata del Estado también alquiló polleras para el festival. Otro compañero, que fue despedido, le hizo overhaul al carro de ella con plata de la junta y al de su exesposo”, relató.

Barrera aseguró, además, que cuando Batista compraba medicamentos pasaba las facturas a la junta y que incluso tiene una coach para asuntos de depresión, cuyo pago —según dijo— se hacía con fondos de la junta comunal. “Le pagó el 15 años a la hija del chofer de ella. De todo eso tenemos pruebas”, añadió.

A lo interno de MOCA, el fiscal de Honor y Disciplina, Edwin Guardia, ya abrió una investigación.

Además, el partido emitió un comunicado para distanciarse de las actuaciones de Batista. “Lo que hoy se ventila en el ámbito judicial sobre la representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista, es ajeno a todo lo que el Movimiento Otro Camino representa: ajeno a los hechos que se describen, ajeno a los valores que nos definen como organización y ajeno a la forma en que una autoridad elegida debe relacionarse con quienes la eligieron”.

Comunicado de MOCA.

Batista, quien ganó las elecciones de mayo de 2024, prefiere no emitir comentarios por el momento, de acuerdo con personas cercanas. Se intentó contactarla directamente, pero no respondió.

La representante derrotó en esos comicios a la familia Vásquez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que estuvo al frente de la Junta Comunal de Ancón durante 20 años. De 2004 a 2009 estuvo a cargo Joaquín E. Vásquez y, a partir de 2009 hasta 2024, Iván Vásquez, hermano del anterior representante.

Durante la administración pasada (2019-2024), las juntas comunales de la ciudad de Panamá no escaparon de los beneficios de la descentralización paralela. Fue la Junta Comunal de Ancón, comandada por el perredista Vásquez, la que más fondos recibió: $3 millones 910 mil entre 2021 y 2023.

Vásquez, que buscaba reelegirse para un quinto período, formaba parte de uno de los clanes de abolengo dentro del PRD.