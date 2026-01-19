‘Depongo esta guerra política’: Irma Hernández en el primer día sin Revisalud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, celebró este lunes 19 de enero de 2026 el fin de la concesión del servicio de recolección de basura que estaba a cargo de la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), después de 25 años de operación en el distrito.

“Esta administración sí logró decirle ‘hasta aquí’ a la empresa que por 25 años le había generado tanto daño a nuestro distrito de San Miguelito. Ayer, 18 de enero, finalmente concluyó una concesión, y eso es gracias a no ceder ante presiones”, expresó Hernández en una entrevista con TVN Noticias.

La decisión se produce en medio de una crisis de basura que se registra en varios puntos del distrito, con vertederos improvisados y proliferación de los llamados “pataconcitos”.

Desde este lunes, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumió el control del servicio de recolección de desechos sólidos en San Miguelito, así como el cobro de la tasa de aseo, tras una resolución de la Junta Directiva de esa entidad por instrucción del Ejecutivo.

Sobre el choque que tuvo la semana pasada con el Gobierno central, después de que la AAUD anunciara la asunción del servicio, Hernández dijo: “Depongo esta guerra política que ha sucedido en contra de esta administración”.

La alcaldesa ha defendido que su gestión trabajó en planes técnicos y contrataciones excepcionales de tres empresas privadas para garantizar la continuidad del servicio desde el 19 de enero, aunque esos contratos no fueron refrendados por la Contraloría General de la República por supuestas inconsistencias legales, técnicas y presupuestarias.

Hernández ha manifestado también su desacuerdo con la intervención de la AAUD, alegando que no hubo coordinación formal con la Alcaldía y que la medida podría afectar la autonomía municipal y la planificación local.

Aseguró que ahora la prioridad es realizar las labores de limpieza y recolección en coordinación con la AAUD y enfocar esfuerzos en resolver la crisis sanitaria que afecta al distrito.

Aplaudo la acción de parte de @irmaehernandezb al poner a disposición su plan a la @AAUD_Panama en vista de la falta de uno 👏🏼👏🏼



Dejar a un lado el conflicto politico para pensar en el bienestar de los vecinos y vecinas del distrito. — Luis “Lucho” Duke (@LuchoDuke) January 19, 2026

Por su parte, el director de la AAUD, Ovil Moreno, indicó que iniciarán operaciones con 25 macrorutas, con el objetivo de controlar los focos de acumulación de residuos y estabilizar el servicio, además de apoyarse en empresas privadas y equipos adicionales para garantizar la cobertura necesaria.