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    CONSEJO DE GABINETE

    Descentralización recibirá $4.2 millones para transferencias pendientes

    Los fondos deberán ser sometidos a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

    Getzalette Reyes
    Descentralización recibirá $4.2 millones para transferencias pendientes
    Gabinete autoriza fondos para municipios y programa cultural comunitario. Cortesía/Presidencia de la República

    El Consejo de Gabinete aprobó este martes 21 de julio un crédito adicional suplementario por 4.2 millones de dólares a favor de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) para completar transferencias pendientes a cinco municipios correspondientes a vigencias expiradas de 2022 y 2023.

    La medida, aprobada mediante la Resolución 77-26, incorpora 4,249,161 dólares al Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal 2026 para cubrir desembolsos que no fueron refrendados por la Contraloría General de la República en el período correspondiente.

    Los recursos serán transferidos a los municipios de Changuinola, Penonomé, Chame, Santiago y Bugaba, y provienen de los programas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Programa de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) y Subsidio Municipal.

    Descentralización recibirá $4.2 millones para transferencias pendientes
    Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización. Foto/Presidencia de la República

    En la misma sesión, el Consejo de Gabinete también aprobó la Resolución 76-26, que autoriza un crédito adicional suplementario por 5,191,579 dólares para el Ministerio de Cultura (MiCultura).

    Según el Ejecutivo, estos recursos estarán destinados a fortalecer la ejecución del programa Latidos del Barrio: Cultura que transforma comunidades, una iniciativa orientada a ampliar el acceso a servicios culturales, artísticos y formativos en comunidades priorizadas del país.

    Ambas resoluciones facultan al Ministerio de Economía y Finanzas para presentar las solicitudes de crédito ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

    Getzalette Reyes

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