Descuento salarial y eliminación de privilegios a diputados, a debate

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se trata de las reformas al Reglamento Interno del legislativo.

La discusión comenzó. El pleno de la Asamblea Nacional abrió finalmente este martes 7 de julio el segundo debate del paquete de modificaciones al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI).

A eso de las 5:30 p.m., la diputada y presidenta del Legislativo, Shirley Castañedas, dio luz verde al debate. El primero en tomar la palabra fue el diputado panameñista José Luis Varela.

El diputado recordó que en julio de 2024 presentó unas 14 modificaciones al RORI, de las cuales seis fueron acogidas. “Hoy tenemos la oportunidad de saldar esa deuda y aprobar los cambios”, indicó.

Mencionó que entre sus propuestas figuran la limitación de las intervenciones de los diputados durante la elección de la junta directiva y la prohibición de justificar su voto.

José Luis Varela, diputado panameñista. Archivo

José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, se sumó al debate. Dijo que, en cuanto al tema de citación de funcionarios, se debe reglamentar para que “se tome más en serio”.

Recordó que la Comisión de Asuntos del Canal que presidía citó al menos cinco veces a un director de la ACP para que hablara de un posible conflicto de interés y no nunca asistió.

En cuanto a la transparencia en las votaciones, dijo que en la administración de Jorge Herrera se comenzó a proyectar los resultados de cada proceso de aprobación, pero a juicio esto debe quedar plasmado en el RORI para asegurar que siempre se vea el voto de cada diputado.

José Pérez Barboni, diputado de Moca. LP/Isaac Ortega

Para la bancada independiente Vamos, el proyecto debe estar encaminado hacia la transparencia y la rendición de cuentas.

Janine Prado, de Vamos, dijo que esta discusión es importante porque no solo se está reformando un reglamento, “sino definiendo qué Asamblea va a tener Panamá en los próximos años”.

“Debemos aspirar a una Asamblea que rinda cuentas, con transparencia sobre cada centavo, porque es dinero de todos los panameños”, sostuvo.

Para Prado, es clave aprobar la propuesta de que al diputado que no asista a su trabajo se le descuente de su salario.

También dijo que es importante “disminuir privilegios”, como la entrega de celulares y las exoneraciones vehiculares.

Su colega Walkiria Chandler, también de Vamos, afirmó que se deben aprobar los cambios al reglamento para eliminar las “planillas opacas” y el nepotismo dentro del Legislativo.

“Cada dólar que gastamos de manera irresponsable en este pleno o con planillas opacas es un dólar menos para los hospitales, un dólar menos para los colegios, para los medicamentos... Es necesario aplicar esos descuentos por inasistencia”, dijo.

Luis Eduardo Camacho, de la bancada oficialista Realizando Metas, dejó claro su posición. Dijo que no está de acuerdo con el debate del proyecto por “intrascendente”, pero que por compromiso de bancada se debe discutir.

“Compromiso es compromiso, pero mi compromiso es discutirlo, no aprobarlo”, agregó.

La propuesta, que modifica al menos 25 de los 247 artículos de la Ley 49 de 1984, que contiene el RORI vigente, establece que, cuando la Asamblea no sesione por falta de quórum, a los diputados principales que se ausenten injustificadamente se les aplicará un descuento proporcional de sus emolumentos correspondiente a un día de labores.

Además, propone aplicar un descuento proporcional del salario al diputado que se ausente injustificadamente de una sesión plenaria o que no habilite a su respectivo suplente.

El documento, que surgió de la fusión de 18 anteproyectos, establece que, durante la elección de la nueva junta directiva, los diputados únicamente podrán mencionar el nombre del candidato por el que votan, sin justificar su decisión.

Es decir, ya no podrán emitir expresiones como: “Voto por mi amigo, colega o compañero”.

La propuesta también prohíbe a los diputados nombrar a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en cargos permanentes, transitorios o mediante contratos por servicios profesionales.

Igualmente, se adicionó un párrafo que establece que el personal adscrito a los despachos de los diputados no tendrá la condición de personal permanente y, por ende, no podrá optar por formar parte de la Carrera del Servicio Legislativo.