Desde Panamá, María Corina Machado acusa al régimen de bloquear su regreso a Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La dirigente opositora informó que permanece en ciudad de Panamá con la intención de viajar a Venezuela para acompañar a las víctimas de los terremotos.

La líder opositora venezolana María Corina Machado informó este lunes 29 de junio de 2026 que permanece en ciudad de Panamá, desde donde esperaba viajar a Venezuela para acompañar a las comunidades afectadas por los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Sin embargo, en un video publicado en sus redes sociales, Machado denunció que el régimen venezolano cerró el espacio aéreo comercial con el propósito de impedir su regreso al país.

“Quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras”, expresó la dirigente opositora.

Machado sostuvo que su intención es estar junto a los venezolanos para enfrentar la emergencia. “Quiero regresar para enfrentar juntos esta catástrofe como lo hace una familia”, manifestó.

Asimismo, acusó al régimen venezolano de obstaculizar no solo su retorno, sino también la llegada de otros venezolanos y de equipos de rescate internacionales.

“El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de personas que quieren ir a ayudar, como ha bloqueado la llegada de rescatistas que se encuentran varados en aeropuertos”, indicó.

Una persona revisa carteles de personas desaparecidas en el exterior del hospital Domingo Luciani en Caracas (Venezuela). EFE/Raúl Martínez

Machado añadió que está dispuesta a hacer y hablar con quien tenga que hablar “para ayudar a nuestra gente”. “Estoy lista y cerca de Venezuela y haré lo que tenga que hacer para encontrarnos allá”, remarcó.

Rescatistas fueron captados el 27 de junio al coordinar las labores realizan labores de rescate y remoción de escombros, en un edificio afectado por los terremotos en Caracas (Venezuela). EFE/Ronald Peña

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles 24 de junio en la zona norte de Venezuela ascendió a 1,719 y la de heridos a 5,034, informó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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