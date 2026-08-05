‘Desde que llegamos estábamos en quiebra’: alcaldesa Irma Hernández defiende recortes en San Miguelito

Según Hernández, una de sus primeras decisiones fue reducir la estructura de la Alcaldía, al pasar de 18 a 14 direcciones, además de disminuir la planilla y contener el gasto público.

El anuncio del recorte a las partidas mensuales de las nueve juntas comunales dio paso a un duro diagnóstico sobre las finanzas de San Miguelito. La alcaldesa Irma Hernández aseguró este miércoles 5 de agosto que encontró un municipio “en quiebra”, con millonarias deudas y una estructura de gastos que, según dijo, hacía insostenible mantener el mismo nivel de desembolsos.

“No es de hoy, ni de este año; desde que llegamos estábamos en quiebra. La situación financiera de San Miguelito no es excusa para no dar respuesta. Nos toca decidir si seguimos así o lo cambiamos”, manifestó la alcaldesa en sus redes sociales.

Según explicó, una de las primeras decisiones de su administración fue reducir la estructura de la Alcaldía, al pasar de 18 a 14 direcciones, además de disminuir la planilla y contener el gasto público.

Las deudas heredadas

Hernández afirmó que la administración del exalcalde Héctor Valdés Carrasquilla mantenía un nivel de gasto superior a los ingresos del municipio. “Se gastaba más de lo que se ganaba. Encontramos una institución que tenía 30 mil dólares en la cuenta al 2 de julio de 2024”, sostuvo.

Héctor Valdés Carrasquilla, exalcalde de San Miguelito. Archivo

Añadió que la estrategia de contención permitió reducir la planilla en más de 500 funcionarios y disminuir el gasto salarial en aproximadamente 2.2 millones de dólares, sin afectar, según dijo, la prestación de los servicios municipales.

La alcaldesa también advirtió que el municipio arrastra una deuda cercana a los 14 millones de dólares, una cifra que calificó de desproporcionada frente a un presupuesto anual que oscila entre los 15 y 17 millones de dólares. “O sigo permaneciendo en el fondo del hueco de la debacle financiera que le dejaron al municipio de San Miguelito, o tomo decisiones importantes para que el distrito deje de estar gastando todos sus ingresos en deuda”, expresó.

Uno de los principales pasivos corresponde a la Caja de Seguro Social (CSS). De acuerdo con Hernández, la deuda con esa institución asciende a unos 8 millones de dólares, recursos que, de no existir ese compromiso financiero, podrían destinarse a obras y servicios para las comunidades. “Todo lo que debería destinarse a parques, aceras, seguridad, cámaras y agua se está utilizando para pagar esa deuda”, afirmó.

El Municipio de San Miguelito mantiene una deuda millonaria con la CSS. Archivo

La alcaldesa también atribuyó parte de las dificultades financieras a la pérdida de una de las principales fuentes de ingresos del municipio. Desde el inicio de su administración, la Alcaldía de San Miguelito dejó de administrar el cobro de la tasa de aseo, función que pasó a manos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). Según Hernández, ese cambio redujo la capacidad de recaudación del municipio y limitó los recursos disponibles para inversiones y gastos operativos.

Planillas

Hernández también cuestionó la distribución del personal en las juntas comunales y señaló que existen corregimientos con menos población que mantienen planillas superiores a las de sectores más grandes. Como ejemplo, indicó que Mateo Iturralde tiene una planilla mensual de 41 mil dólares, mientras que otros corregimientos presentan estructuras de personal que, a su juicio, no guardan relación con el número de habitantes.

“Hay corregimientos pequeños que tienen más personal que corregimientos grandes. ¿Cómo es posible que Victoriano Lorenzo, con 15 mil habitantes, tenga 51 funcionarios, mientras Rufina Alfaro, con más de 40 mil habitantes, tenga 40? He tenido que desvincular a más de 500 personas. No es excusa para no hacer el trabajo”, concluyó Hernández al defender el proceso de reorganización administrativa impulsado por su gestión.

La alcaldesa explicó que la nueva distribución de las partidas para las juntas comunales se definió con base en criterios como la población y los niveles de pobreza de cada corregimiento. Bajo ese esquema, las asignaciones serán de 8 mil dólares para Amelia Denis de Icaza; 7,450 para Arnulfo Arias; 7,350 para Belisario Frías; 8,500 para Belisario Porras; 11 mil para José Domingo Espinar; 11,200 para Omar Torrijos; 3 mil para Mateo Iturralde; 12,350 para Rufina Alfaro; y 4,150 dólares para Victoriano Lorenzo.

Juntas comunales

El representante del corregimiento Omar Torrijos, Óscar Gutiérrez, respaldó la necesidad de aplicar ajustes para enfrentar la crisis financiera del municipio, aunque reconoció que la reducción de recursos afectará el funcionamiento de las juntas comunales.

“Los números no están dando. Si nosotros seguimos de esta manera, al final estaremos haciendo más de lo mismo y no vamos a sacar a San Miguelito de donde se encuentra financieramente”, afirmó durante la sesión del Concejo Municipal. A su juicio, es necesario “administrar los fondos de la manera correcta” para recuperar la estabilidad de las finanzas del distrito.

No obstante, Gutiérrez admitió que la disminución de las partidas representa un reto para los corregimientos. Explicó que Omar Torrijos es el segundo corregimiento con mayor extensión territorial del distrito y uno de los que registra mayores índices de pobreza, además de atender de forma recurrente solicitudes de apoyo de 11 escuelas públicas para labores de limpieza.

Por su parte, el representante de Mateo Iturralde, Edeil Barsallo, cuestionó que la propuesta de recorte se discutiera sin que los concejales contaran con el decreto ni con el sustento técnico y jurídico de la medida.

“Sería irresponsable estar de acuerdo con algo que no vemos”, afirmó Barsallo al defender que la iniciativa fuera analizada primero en la Comisión de Hacienda. Además, rechazó que se intentara aprobar la propuesta con premura y aseguró que no tomará decisiones “con base en presiones ni coaccionamientos”.