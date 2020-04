Desestiman proyecto de ley que pretendía aumentar las penas por saqueos

Suspendido. Así quedó el proyecto de ley que busca aumentar las penas por el hurto agravado, luego de que varios diputados de la oficialista bancada del Partido Revolucionario Democrático, cuestionaron la iniciativa presentada por su copartidaria Kayla Harding.

Harding, quien ya había informado a sus colegas que presentaría cambios a su propuesta, propuso que se suspendiera la propuesta, documento que establecía el aumento de las penas en casos de hurto agravado, y de paso prohibía los acuerdos de pena en estos delitos.

El proyecto de ley adicionaba un numeral al artículo 214 del Código Penal, para que el castigo pasara de seis a 12 años de cárcel. “Cuando el apoderamiento de la cosa mueble se realice por una multiplicidad de personas, rompiendo o dañando las cosas que protegen dichos bienes, sin importar la cuantía la pena será de 6 a 12 años”.

Pero la iniciativa recibió duros cuestionamientos de sus copartidarios Jairo Bolota Salazar, Crispiano Adames y Mariano López. Los tres argumentaron que están con el pueblo, y manifestaron que no avalarían la propuesta hasta tanto no participaran representantes del Ministerio Público, y abogados.

"Yo no puedo aprobar esto porque me parece irresponsable hacerlo si no están las autoridades correspondientes que puedan opinar de las falencias y las virtudes de esta ley. En lo personal no voy a votar a favor de esta ley, que es complicada y pone en riesgo a nuestra gente y no es que estemos a favor de esa gente que están saqueando…”, manifestó Salazar.

Mientras que Mariano López preguntó: “¿cómo tú vas a proponer una ley de saqueo si no les ha dado la respuesta con un bono solidario a la gente?" "Le pido a los colosenses y a los panameños que mantengan la calma… no es que estemos a favor de los saqueos”, añadió.

Harding por su lado informó que propondría la suspensión del proyecto para buscar el consenso. "No quiero que se desvirtúe el espíritu de esta modificación que lo único que buscaba era darle un marco legal al Ministerio Público y al sistema penal acusatorio en medio de la emergencia”.